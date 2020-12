Nedivím se, že trenér byl vytočený, já jsem sám nasranej a hodně, zuřil olomoucký Nešpor

Trenér Radoslav Látal byl hodně vytočený a vůči vám hráčům si nebral vůbec servítky...

Nedivím se mu. Jsem sám jsem s prominutím nasranej a hodně. Když si vzpomenu, jak jsem vyrůstal v Bohemce, tak toto se tam stát, tak nechci říkat, co by se v šatně dělo. Dnešní generace lidí fotbalu moc nedává, a tak to vypadá. Jestli si to někdo přečte, tak je mi to u prdele. Potřeboval jsem to ze sebe dostat. To je prostě vizitka našeho týmu. Je to o povaze o charakteru, co tomu každý hráč dá. Jsme ale jeden tým a mě to už fakt se...

Jak z toho ven? Neměli byste si určité věci vyříkat?

Nejhorší je hledat chybu u druhých. O povídání, debatě to obecně není. Je mi u zadku, zda si nevypracujeme třeba šanci. My ztrácíme body, přicházíme o prémie. To jsou fakta. Tady si ale nikdo neumí říct nic na rovinu. Když jo, tak se každý urazí a potom si špitají ptáčci za zády a pro mě to je nelidskost. Není to zkrátka o tom, že bychom si měli něco vyříkávat. To neberu. Začít máme od těžké práce, jít od tréninku k tréninku a pak do zápasu s tím, že ho jdeme vyhrát, že budeme koncentrovaní až do konce. Ne, že první poločas to jde a druhý ne, čtyřikrát za sebou. To tady může sedět Tonda, Pepík a furt okecávat nějaké věci. Fotbal je o zaujetí, snaze a o tom, co tomu dáš. Vždyť České Budějovice o deseti dnes hrozily více než my, daly gól na 1:1 a tak to dopadlo. To je smutné.

Z vašich slov se zdá, že v kabině není něco v pořádku. Je to tak?

Není to ani o kabině. Je to o nás. Na lavičce mohou sedět trenéři jako Brückner, Uličný, Guardiola, ale vždycky to bude o tom, jak k tomu přistoupíme my hráči. Jsme nekoncentrovaní a vypouštíme souboje. Dříve se toto nestávalo. Každý si musí šáhnout do svědomí, uvědomit si, co tomu dává. Hledat něco v druhých, jak by se to mělo udělat, tak to je propast. To jen česká populace je v tom zběhlá. Když něco řeknete, malá část lidí to bere a druhá vás za to seká. Já ale vždycky říkám, co mám na jazyku. Někteří si mě za to váží, jiní říkají, že vyvolávám konflikty. Když opět zajdu do minulosti, tak takový Lukáš Hartig, kdyby se v Bohemce stalo, co teď nám, by se vzteky zbláznil. Ale tady to s nikým nehne.

V tabulce jste vysoko, bodů máte hodně. Nepodlehli jste uspokojení?

Já jdu do každého zápasu vyhrát a žádné uspokojení necítím. Nemyslím, že by tomu tak bylo. Nevím. Je to však, jak přes kopírák. Vedeme a pak koukáme na časomíru a čekáme, že ten čas uteče. Jsem z toho zdeptaný. Není třeba však propadat panice, nic není ještě ztracené. Fotbal je krásný v tom, že nás čeká další duel a v něm to můžeme napravit.

Takže páteční zápas s Baníkem bude ten, od kterého se konečně odrazíte?

To nevím. My si to říkáme o každém následujícím duelu, pořád dokola, a stejně pak zase jen remizujeme. Když ale všichni tomu budeme dávat maximum, určitě se nám to vrátí.