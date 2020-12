Regulérnost ligy? Pravidla už ani nečtu, je to úplně zbytečné, zlobí se opavský kouč

Věděli jste o tom, že byste vůbec nastoupit nemuseli?

Tuhle informaci jsem dostal půl hodiny před zápasem, ale v ten moment mě to už nezajímalo. Hlavou jsem byl v zápase. Když už jsme tady byli, chtěli jsme ho odehrát za každou cenu.

Jak vnímáte fakt, že Slavia je v karanténě s méně nakaženými a její zápas byl odložen?

Regulérnost je v pochybení, to je jednoznačný. Navíc my hrajeme o záchranu, takže pro nás byl zápas v Liberci extrémně důležitý. Teď už pro nás bude každý důležitý. Nicméně se to tak rozhodlo, já jsem trenér a zajímám se o to, aby tým byl co nejlépe nachystaný na zápasy.

Takže je podle vás soutěž z tohoto pohledu neregulérní?

Abych řekl pravdu, už ta pravidla ani nečtu. Je to úplně zbytečný. Akorát si s tím zas...te hlavu, když to řeknu sprostě, pro fotbal to není dobře. Prostě takhle to je, neovlivním to. Regulérnost je v pochybení jednoznačně.

Byl byste tedy raději pro odložení jako u Slavie, cítíte křivdu, nebo to berete tak, jak to je?

Máme 14 nakažených a přijeli jsme do Liberce. V sobotu pak máme Spartu a jedeme na Bohemku. Takže je to pro nás extrémně těžký. A už se to krátí. Sice je do konce ještě 22 zápasů, tedy 66 bodů ve hře, ale sami vidíte, že s mladými kluky se to bude strašně složitě obracet. Uvidíme, jak to bude dál. Teď se vracíme do Opavy a musíme vyřešit, co se bude dít.

Mohl by se někdo do soboty do sestavy vrátit?

Určitě se nikdo nevrátí. Jen Jirka Texl, který byl v karanténě, ten se vrací ve čtvrtek. Sami ale víte, že když v karanténě nic neděláte a nemáte úplně nejlehčí průběh nemoci, hrát za další dva dny je nesmysl.

Joss Didiba z Opavy se diví verdiktu sudího.

Radek Petrášek, ČTK

Co by se muselo stát, abyste v Liberci bodovali?

Nesměli bychom udělat penaltu, to je jasný, to byl klíčový moment. Pak se tady už těžko hraje. Za stavu 0:2 už to pro nás bylo složité. Chtěli jsme hrát dobře do obrany a neudělat z toho paskvil. Kluci mě však i tak určitě nezklamali. Bláža (Blažej) sice trochu zbytečně fauloval Ramba. Byl to však jeho první start, tak se to dá samozřejmě omluvit. Na druhou stranu reakce mladých hráčů byla dobrá, nepoložilo je to. Za to jsem rád.

Jak hodnotíte výkon teprve šestnáctiletého Mikuláše Kubného, který odehrál také první zápas v nejvyšší soutěži?

Jeho bych chtěl strašně moc pochválit. Podle mě podal fantastický výkon. Ani ne díky zákrokům, ale skvělý bylo, jak působil, jak byl klidný a jak vyhodnocoval rozehrávku. Úžasný, zvládl to bravurně, na to, že je mu šestnáct let a vytáhli jsme ho ze školy. Kluci zápas odpracovali velmi dobře. Samozřejmě víme, že jsme poslední a hráli jsme o důležité tři body, nicméně jsme to vzali tak, že je to obrovská škola pro naše mladé kluky. Viděli, v jaké se hraje intenzitě, a hned po zápase jsem na ně apeloval, že takhle v jiném levelu musí pracovat i v tréninku. Pro ně to byla velmi dobrá škola. Hráli jsme s kluky, kteří nikdy nehráli ligu ani divizi. Porvali se s tím slušně. Nikdo mě nezklamal.