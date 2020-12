Slepené góly a velký obrat. Dostálkovu premiéru dovedla do vítězného konce improvizace

„Ondra Vaněk na sebe vzal zodpovědnost. Vzhledem k Čermákově zranění šel na hřiště dřív, než jsme předpokládali, a obě situace zvládl skvěle," chválí Dostálek bývalého reprezentanta, který si příliš nepadl do oka s jeho v úterý odvolaným předchůdcem Machálkem. Vítězný gól prý nevzešel z nacvičeného signálu. „Samozřejmě že standardkám se na trénincích hodně věnujeme. Tentokrát si ale Ondra všiml neobsazeného Adama Fouska až na poslední chvíli, a tak to byla trochu improvizace. Vymysleli to ovšem skvěle," usmívá se.

Svěřil se, že ani za stavu 0:1 nepropadal malomyslnosti. „Trochu jsme na poslední čtvrthodinu pozměnili rozestavení a vynutili jsme si tlak, jímž jsme Slovácko donutili k chybám. Enormní bojovností jsme nakonec urvali strašně důležité tři body. Je to značná úleva," libuje si šťastný Dostálek, který opouštěl stadion spokojeněji než jeho někdejší parťák ze Zbrojovky Jan Palinek, který je nyní ve Slovácku vedoucím mužstva.

Dostálek, který na post prvního trenéra povýšil z pozice asistenta, však nepropadá euforii. „Na klucích byla znát nervozita vyplývající zřejmě z našeho neutěšeného postavení v tabulce. Proti nám navíc stál silný tým, který nás zpočátku přehrával ve středu pole. Nestíhali jsme přebírat si protihráče. Několik hodně nebezpečných situací v naší šestnáctce jsme však do přestávky naštěstí přečkali. Ve druhé půli už jsme se zvedli a utkání naštěstí zvládli," oddechl si.

Vedoucí gól Slovácka vstřelil mladý stoper Srubek, jenž se trefil hned napoprvé při svém debutu v nejvyšší soutěži. „S jeho nasazením jsme nepočítali. Vždyť není ani na ligové soupisce," připouští Dostálek určité překvapení.

Věří, že se Brňané od triumfu nad hradišťským celkem odrazí k trvale lepším výsledkům. „Abychom předváděli líbivější fotbal, potřebujeme víc sebevědomí. A to může přijít jen s přísunem dalších bodů," má Dostálek jasno.