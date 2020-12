Kolaps v závěru. Trestuhodné, už jsme si neměli nechat vítězství vzít, má jasno kouč Slovácka

Jak hodnotíte střetnutí?

Nehovoří se mi lehce. Utkání jsme prohráli kvůli kolapsu v závěru. Neměli jsme soupeři takový obrat dovolit. Přitom jsme mohli už do poločasu vstřelit vedoucí branku, šancí jsme na to měli několik. A když se nám to necelou čtvrthodinu před koncem povedlo, už jsme si neměli nechat vítězství vzít.

Co svým hráčům vyčítáte?

Že jsme nedohráli situace po brněnských standardkách. Tím, že se Kadlec snažil zabránit cestě míče do sítě rukou, si vlastně vysloužil dvojí trest. Vyloučení a k tomu penaltu. Pak jsme ještě hloupě faulovali a při trestném kopu Zbrojovky jsme nechali Fouska úplně volného. Bylo nás sice v té době už o jednoho míň, ale i tak jsme si ho měli obsadit lépe.

Považujete Kadlecovu úmyslnou ruku za taktický záměr?

Já bych spíš preferoval, kdyby pustil balon do sítě. Bylo by to i tak 1:1, ale my bychom byli v jedenácti, a mohli bychom se zápasem ještě něco udělat. Od Kadlece to ale zřejmě bylo instinktivní rozhodnutí.

Michal Kadlec ze Slovácka vyráží z brány míč, za což následně dostal červenou kartu. Vlevo Jan Hladík z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Standardní situace vám prohrály utkání, že?

Je to tak. V současném fotbale hrají klíčovou roli. My jsme sice taky skórovali po standardce, avšak dvě soupeřovy jsme si trestuhodně nedokázali pohlídat. Špatně jsme při nich reagovali. Bylo to o nedostatečné zodpovědnosti a koncentraci.

Vaši vedoucí branku vstřelil při svém debutu v nejvyšší soutěži mladý Srubek. Co vás vedlo k jeho nominaci?

Zaskočil ve stoperské dvojici za nemocného Hofmanna. Obstál slušně.

V Brně jste přišli o dalšího stopera Kadlece, který obdrží trest za červenou kartu. Už víte, kdo nastoupí ve středu obrany v neděli v dalším ligovém střetnutí s Plzní?

Momentálně ne. Ale nějaké varianty se mi už pochopitelně hlavou honí.