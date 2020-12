Rekordmana vytáhli ze školy. Je skvělé se zapsat do historie, přiznal opavský benjamínek

„Vůbec jsem to nečekal, ale je skvělé se takto do historie zapsat," přiznal věkem ještě teenager, který je šestým nejmladším hráčem ligy, bereme-li v potaz všechny pozice.

Že pojede na ligové utkání pod Ještěd se dozvěděl v pondělí a že bude chytat mu kouč Radoslav Kováč řekl ráno v den utkání. „Nastoupit poprvé do ligy takhle mladý není vůbec lehký, ale myslím, že jsem to zvládl dobře," pověděl.

Chválu slyšel snad od všech okolo. „Měli jsme šance, ale neproměnili je. Velice slušně zachytal brankář soupeře, pro kterého to byl debut v lize, měl několik dobrých zákroků," pochválil mladíka i trenér Severočechů Pavel Hoftych. „Chytal výborně," uznal liberecký střelec Michael Rabušic. Právě on ho překonal už ve druhé minutě zápasu ze značky pokutového kopu poprvé.

„U penalty to je padesát na padesát. Bohužel jsem skočil na druhou stranu. Každý můj zákrok mi pak zvyšoval sebevědomí. Celý zápas jsme se bránili, nebylo to lehké. Liberec do nás šel a hrálo se spíš na naší půlce. Bylo to těžký," svěřil se Kubný. Druhou branku obdržel ve 39. minutě od Kačaraby po rohovém kopu.

V dalších šancích už byl stoprocentní. Ve 20. minutě stál dobře při střele Hromady, ve 38, vytáhl hlavičku Rabušice na rohový kop, o dvě minuty později si poradil i se střelou Sadílka. V závěru si dokonce ve vápně dovolil riskantní kličku.

„Podle mě podal fantastický výkon. Ani ne díky zákrokům, ale tím, jak působil, byl klidný a vyhodnocoval rozehrávku. Na to, že je mu šestnáct let a vytáhli jsme ho ze školy, zvládl utkání bravurně," vyzdvihl ho kouč Opavy Radoslav Kováč, jemuž všichni tři obvyklí gólmani ze sestavy vypadli. I proto dostal první šanci Kubný.