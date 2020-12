GLOSA: (Ne)regulérní liga? Trochu selského rozumu by rozhodně neškodilo

„Regulérnost ligy je jednoznačně pochybná. Všechna pravidla už ani nečtu, je to zbytečné. Leda si tím zanáším hlavu, což v naší situaci není ku prospěchu," posteskl si trenér Opavy Radoslav Kováč bezprostředně po duelu v Liberci.

„Liga je paskvil. Uznávám kvality Slavie a náročnost jejího programu, jsou to ale nerovnoměrné podmínky v rámci profesionálního fotbalu. Nevím, co k tomu dál říct. Jde o fakta," přidal se k němu šéf Opavy Jaroslav Rovňan.

Slezský klub měl podle dostupných informací čtrnáct nakažených hráčů, Slavia deset. Pražané podstoupili přetestování kádru, které jen potvrdilo původní výsledky, takže karanténa byla nezvratná. Zvlášt, když jim příslušná hygienická stanice vystavila i potřebný glejt vyžadovaný vedením LFA.

Opavští fotbalisté byli sice postiženi ještě víc než Slavia, jenže krajská hygienická stanice karanténu nenařídila a oni tudíž onen kouzelný glejt v rukou neměli. Tmáceli se proto přes celou republiku, aby se až v Liberci půlhodiny před výkopem střetnutí dozvěděli, že i na ně je karanténa uvalena.

Přesto hrát mohli, či spíše museli.

Už totiž nexistovala síla, která by zasáhla a zápas odložila.

V čem spočívá problém? Ligová fotbalová asociace (LFA) odkládá zápasy na základě rozhodnutí krajských hygienických stanic, které podle výsledků testování vydávají verdikt o uvalení karantény.

LFA se v případě zápasu Opavy v Liberci řídila faktem, že karanténa na Slezany uvalena nebyla a počet registrovaných profesionálních smluv v klubu umožňoval sestavit osmnáctičlenný kádr, byť doplněný o hráče rezervního mužstva, které od poloviny října nehraje zápasy v divizi F kvůli zastavení amatérských soutěží.

Pachuť neregulérnosti

Jednotlivé krajské hygienické stanice by se sice měly řídit manuálem vytvořeným LFA, který následně posvětilo ministerstvo zdravotnictví a s připomínkami předalo právě hygienickým stanicím. Jenže s jejich přístupem, respektive rozdílným rozhodováním odborníků na daném místě, vzniká problém. A právě proto se nad ligou vznáší pachuť neregulérnosti.

Dva čtvrteční případy posuzované diametrálně odlišně jsou toho dokladem.

Pravdou je, že LFA nemá možnosti, natož pravomoci prosadit, aby krajské hygienické stanice vykládaly manuál jednotně. V tom případě by ovšem neškodilo řídit se selským rozumem. Pak by Kováč, a po něm možná i další trenéři, nemuseli posílat do hry šestnáctileté kluky, kteří pod Ještěd vyrazili místo studijních povinností.

Zákonitě navíc vzniká podezření, že silnějším se jde na ruku víc než těm, kteří vedení LFA zkomplikovali život na jaře, kdy se liga nedohrála. Tehdy totiž právě Opava na základě jednoho pozitivního testu šla do karantény, takže nebylo možné dokončit nadstavbovou skupinu o záchranu, z ligy následně nikdo nesestupoval a počet účastníků nejvyšší domácí soutěže se rozšířil na osmnáct.

A vysvětlujte teď ve Slezsku, že Opava za to teď nesklízí trpké plody...