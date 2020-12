Krejčí trne, na jak dlouho přijde o Krejčího. Jak dopadli Baroš, Kweuke a spol.?

Disciplinárka má práci, po čase se zase musí zabývat nebezpečným faulem. Sparťan Ladislav Krejčí mladší ve středečním duelu s Pardubicemi (2:0) trefil Tomáše Solila loktem do hlavy a byl vyloučen. Hrozí mu tak citelný trest, který se nejspíš protáhne až do jara. Velký problém jak pro Spartu, tak pro fotbalovou reprezentaci do 21 let. Vždyť letenský univerzál byl nejlepším střelcem Lvíčat v kvalifikaci a těžká skupina EURO je čeká hned v březnu.

Posila z Brna se během roku a půl vypracovala mezi klíčové hráče Sparty. Ladislav Krejčí mladší je původně defenzivní záložník, vzhledem ke kalvárii letenských stoperů ovšem v poslední době zaskakuje také v obraně.

Jako stopera ho ostatně začal již dříve využívat jmenovec Karel Krejčí, šéf lavičky úspěšné reprezentace do 21 let. Důrazný sparťan se mu odvděčil třeba i klíčovým gólem proti Chorvatsku.

„Láďa se v mých očích vyprofiloval v klíčového hráče mančaftu. Správný lídr, hráč do kabiny, vítězný typ. Góly v jednadvacítce mu pomohly psychicky, najednou mu to tam začíná padat i ve Spartě a při standardkách je velice nebezpečný," chválí Karel Krejčí svěřence, který na podzim v lize skóroval hned čtyřikrát.

Lvíčata se 24.-30. března v těžké skupině EURO utkají s Itálií, Slovinskem a Španělskem. Kouč potřebuje, aby byl jeho klíčový mladík ideálně rozehraný z ligy. Jenže začátek jara nejspíš v půlce ledna proběhne bez Krejčího.

Baroš připojil vulgární nadávky

Také Sparta samozřejmě trne, na jak dlouho ztratí další oporu.

„Láďa faulu po zápase okamžitě litoval. To ale přišlo pozdě. On si musí uvědomit, že svými zákroky oslabuje mužstvo. A to je největší problém. Bohužel to není první vyloučení. Jeho faul byl opravdu nepříjemný," zlobí se trenér Václav Kotal.

Pokud jde o fauly loktem do obličeje, ostře sledovaný případ řešila disciplinárka v říjnu 2018. Ostravský Milan Baroš tehdy sestřelil slávistu Tomáše Součka. Lídr a kapitán Baníku tehdy vyfasoval stop na pět zápasů a pokutu 150 tisíc korun.

Součástí jeho excesu však byly i následné reakce. Po obdržení červené karty vulgárně urážel rozhodčí Berku a Proskeho. Přísný trest dostal zejména za „zvlášť hrubé, urážlivé a hanlivé výroky" a také kvůli tomu, že za podobný přestupek byl potrestán v prosinci 2017 pokutou 100 tisíc.

Barošovi tak při recidivě hrozil trest až ve výši devíti měsíců.

Žebříček trestů vede Kweuke

Krejčí opustil ve středu trávník spořádaně, hned po utkání se na sociální síti omluvil.

„Omlouvám se, za faul jsem byl po právu vyloučen. Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou, uvědomuju si to. Doufám, že Tomáš bude v pořádku. Je mi líto, že se to stalo," napsal Krejčí.

Pokud jde o citelné tresty, největší vyfasoval v české lize útočník z Kamerunu. Obrovitý sparťan Léonard Kweuke dostal v květnu 2013 stop na 12 zápasů za faul, kterým přivodil zlomeninu nohy obránci Mladé Boleslavi Radku Dosoudilovi v odvetě semifinále domácího poháru.

