Brněnský Vaněk: Povedený zápas se Slováckem je pro mě obrovským zadostiučiněním

Odehrál nejlepší zápas od svého návratu do mateřské Zbrojovky. Bývalý reprezentační záložník Ondřej Vaněk se vyrovnávacím gólem z penalty a následnou chytrou přihrávkou Fouskovi na vítězný gól podílel značnou měrou na velkolepém obratu brněnských fotbalistů v ligovém utkání se Slováckem (2:1).

Jak si výhru užíváte?

Strašně moc. Jsem hrozně rád, že jsem takhle mohl pomoct mužstvu. Je to pro nás mimořádně důležité vítězství. Cením si ho o to víc, že jsme zvládli obrat z 0:1 na 2:1. Držíme tak krok s dalšími týmy usilujícími o udržení v lize. Snad nás tahle výhra nakopne k trvale lepším výsledkům.

Věřil jste v tři body i v době, kdy jste v závěru 0:1 prohrávali?

Jasně. Já byl už od úterka, kdy jsme absolvovali pod novým hlavním koučem Dostálkem výborný trénink, jednoznačně přesvědčený, že Slovácko porazíme.

Vám se asi po odvolání trenéra Machálka ulevilo, že?

Nebudu zastírat, že jsem pod ním neprožíval dobré období. Teď jsem se osvobodil. Všechno ze mě spadlo. Povedený duel se Slováckem je pro mě obrovským zadostiučiněním. Věřím, že půjdu ještě nahoru, a Brnu pomůžu ke kýžené záchraně.

Jak těžké pro vás bylo naskočit do zápasu z lavičky už v desáté minutě, když se ukázalo, že Čermák kvůli zranění nemůže v utkání pokračovat?

Snažil jsem se být nachystaný tak, jako bych měl hrát od začátku. V chladném počasí a na těžkém terénu nebylo vůbec jednoduché jít narychlo na hřiště, ale myslím, že jsem to zvládl. Předvánoční duely nejsou moc o fotbale, je to spíš boj. Současné roční období kombinační hře příliš nepřeje.

Na pokutový kop jste si věřil?

Stoprocentně. Vůbec jsem neváhal postavit se k exekuci. Jen jsem si vyměnil balon, protože některé míče se mně zdály hrozně měkké.

Váhal jste, kam balon poslat?

Do poslední chvíle jsem čekal, na kterou stranu se pohne brankář Slovácka Bajza. Povedlo se mně uklidit míč k opačné tyči.

Z následného trestného kopu jste pak nečekaně přihrával Fouskovi, i když skoro všichni od vás čekali přímou střelu na branku...

Já jsem si do poslední chvíle taky myslel, že vypálím. Jenže hráč Slovácka, který měl hlídat Adama Fouska, neustále komunikoval s gólmanem, a jemu se moc nevěnoval. Takže jsme na sebe s Adamem mrkli, a já jsem rozehrál míč na něj. Vyšlo nám to perfektně, on vstřelil parádní vítězný gól. A já jsem strašně šťastný.

V odhadu dalších vyhlídek Zbrojovky jste optimistický?

Rozhodně. Výhra přinesla do kabiny mnohem lepší náladu. Máme kvalitní mužstvo, věřím, že se zvedneme.

Předchozí trenér Machálek o vás často tvrdil, že se potýkáte s nedostatečnou fyzickou kondicí. Je to pravda?

Já se cítím dobře. Jsem přesvědčený, že jsem schopný zvládnout celý zápas.

Třeba hned v neděli v Teplicích?

Samozřejmě. Nemáme se za co schovávat, pojedeme tam zase bodovat.