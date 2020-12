Čtyři zápasy pro neurvalce Krejčího! Faulovaný Solil bude v pořádku

Den po nebezpečném zákroku přišlo očekávané stop. Sparťanský fotbalista Ladislav Krejčí mladší dostal za vyloučení a faul na pardubického Tomáše Solila od disciplinární komise trest na čtyři zápasy. Sparťan udeřil soupeře loktem do obličeje. Solil byl hodně otřesený, ale během čtvrtka se už zapojil do tréninku.

Ani interní klubová pokuta ho nemine, necelý den po svém zkratu zná i disciplinární trest.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace napařila Ladislavu Krejčímu mladšímu stop na čtyři soutěžní zápasy. Sparťanský záložník tak nezasáhne do posledního letošního duelu s Libercem ani do utkání s Baníkem a Mladou Boleslaví na začátku příštího roku. Sobotní zápas s Opavou byl kvůli výskytu viru covid-19 u soupeře odložen na neurčito. Není tak zatím jisté, které další utkání bude muset jednadvacetiletý fotbalista vynechat.

🛑 TREST | Disciplinární komise LFA potrestala Ladislava „LK37“ Krejčího za vyloučení v utkání s Pardubicemi trestem na čtyři soutěžní zápasy. Krejčí byl vyloučen v závěru utkání za zákrok na Tomáše Solila. Tomu se ihned po zápase omluvil. #acsparta



A jak dopadl faulovaný soupeř?

„Byl jsem hodně otřesený, doteď mám naražený nos a pusu. Před čtvrtečním tréninkem jsem musel k naší fyzioterapeutce, ale do přípravy jsem se zapojil," říká Tomáš Solil na klubovém webu.

Po utkání došlo i na osobní komunikaci mezi oběma hráči. „Psal mi, omlouval se, ale přesto se na něj trochu zlobím. Bylo to zbytečné, on to ale určitě sám ví," líčí své pocity dvacetiletý záložník.