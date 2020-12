O Simu se rvou giganti. Slávistický klenot chtějí Arsenal i Juventus!

V posledních pěti ligových zápasech, ke kterým Abdallah Sima nastoupil, vstřelil šest branek. K tomu přidal další tři trefy v Evropské lize. Parádní jízda neznámého mladíka tak nemohla uniknout evropským velkoklubům.

Podle informací serveru teamtalk.com usiluje o služby vršovické komety i slavný Arsenal, který zažívá v anglické Premier League hodně mizerné časy. Hra slávistického mladíka je dokonce přirovnávána k slavnému Thierry Henrymu, který patří k největším postávám v historii Gunners.

Abdallah Sima, klíčový muž Slavie v pražském derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Londýnský klub však zdaleka není jediný, kdo pozoruje Simův raketový start. Zájem podle italských médií projevil i slavný Juventus Turín. Italský server Calciomercato se při snaze Staré dámy o slávistického záložníka odvolává na slova šéfa českého mistra Jaroslava Tvrdíka, který s jistou nadsázkou odhadl Simovu cenu na 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun).

Jak Arsenal, tak Juventus mají podle dostupných informací Simovo jméno mezi svými nejžádanějšími posilami, ani jeden z nich však zatím Slavii konkrétní nabídku nepředložil

O Simových kvalitách se rozpovídala i bývalá ikona Slavie a současná opora West Hamu Tomáš Souček. "Jsem z něho nadšený. Když vidím jeho góly, je tam určitá podobnost se mnou. Je to skvělý hráč, tady ve West Hamu o něm vědí a já bych byl rád, kdyby do týmu přišel další hráč ze Slavie, ale je to stále daleko," říká český záložník.

A co na to Slavia? "Přes zimu není jeho odchod na pořadu dne, ale naučil jsem se nikdy neříkat nikdy, kdyby dorazilo padesát milionů eur..." říkal nedávno Jaroslav Tvrdík.

Abdallah Sima oslavuje gól vstřelený Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

Zatím jediná nabídka na vršovickou kometu přišla od nejmenovaného klubu a to ve výši deseti milionů eur. "Ten klub se nám omlouval, že víc dát opravdu nemohou, že to má určitá rizika," přiznal Tvrdík.

Jaký bude osud Abdallaha Simy a zda bude sešívaný dres oblékat i na jaře, tak rozhodnou následující týdny.