Trenér Rada by byl slyšet i za tribunou, usmíval se Schranz po skolení bývalých parťáků

„Trenér byl velmi dobře slyšet. Možná i kdyby byl za tribunou, tak by byl velmi dobře slyšet. A ještě když se hraje bez diváků, tak je to úplně stejné jako by byl na lavičce," culil se spokojený slovenský reprezentant Ivan Schranz.

K úsměvům měl důvod. Vstřeleným gólem pomohl natáhnout úspěšnou sérii zelenobílých, kteří si dalším triumfem upevnili třetí pozici, ze které dotírají na druhou Spartu.

Utkání 13. kola první fotbalové ligy: FK Jablonec - Dynamo České Budějovice, 20. prosince 2020 v Jablonci nad Nisou. Trenér Jablonce Petr Rada kvůli trestu nesměl na střídačku a utkání sledoval z tribuny.

Vít Černý, ČTK

„Cítíme se výborně. Výhry nám dodávají sebevědomí a pohodu a v kabině je díky tomu velmi dobrá atmosféra. Je to fantastický a užíváme si to. Věřím, že v Olomouci ještě sérii prodloužíme a budeme mít pěknou zimu," doufá bratislavský rodák. Jeho se však závěr podzimu na Hané týkat nebude, neboť s Českými Budějovicemi viděl čtvrté napomenutí.

Na podzim se tak do ligových statistik naposledy zapsal právě proti týmu z jihu Čech, proti kterým otevřel skóre ve 20. minutě po chybě gólmana Drobného.

„Možná jsme měli i trochu více štěstí. Projevilo se i při mém prvním gólu, kde jsme se všichni tři srazili, míč se odrazil rovnou ke mně a já už neměl problém dorážet," popsal svou šestou trefu v sezoně. Malinko rozhozenému Drobnému vypadl míč z rukavic a Schranz balon uklidil do prázdné branky.

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu.

Vít Černý, ČTK

Gól samozřejmě v první okamžik radostně slavil, jenže záhy si uvědomil, že skóroval proti Českým Budějovicím, odkud na sever Čech v létě zamířil. „Měl jsem v hlavě, že oslavy nebudou, ale první radost byla spontánní. Potom jsem si uvědomil, že to bylo proti Dynamu, takže taková euforie to nebyla. Ale rád jsem za každý gól," prozradil Schranz. Za Jihočechy odehrál třicet duelů.

„Můžu říct, že Dynamo je tak trošku moje srdcovka, prožil jsem tam krásné období. Opravdu jsem se těšil a měl motivaci. Jsem rád, že jsme zvítězili, akorát mě to zároveň i trochu mrzí, že právě proti Dynamu," přiznal útočník.

Zleva Patrik Brandner z Českých Budějovic a Jaroslav Zelený z Jablonce.

Vít Černý, ČTK

V útoku nastoupil tentokrát s Martinem Doležalem od začátku. „Dobře jsme se doplnili. Martin je výborný útočník, silově velmi zdatný. Dokáže uhrát strašně těžké balony a vyhrát hodně hlavičkových soubojů, což nám strašně pomáhá. I já z toho můžu těžit, i když hraju v pozici trochu pod ním či kolem něho," zhodnotil Schranz, jenž si připsal i „druhou" asistenci u vítězné Pilařovy trefy.

„Byl to velmi těžký zápas s velmi dobrým soupeřem, fantasticky vybaveným na brejky. Byl to boj a hodně těžký zápas. Vstoupili jsme do něj dobře, ale pak přišla pasáž, kdy nás Dynamo dostalo pod tlak a tahali jsme za kratší konec. Druhý poločas jsme chtěli začít jako ten první a myslím, že se nám to i podařilo. Dokázali jsme přidat další gól, což bylo důležitý. Mrzí nás inkasovaný gól, zase jsme se dostali trochu pod tlak, ale dnes jsme to chvála bohu zvládli," připomněl Schranz středeční duel v Karviné, kdy s parťáky promrhal v posledních pěti minutách dvougólový náskok. Tomu se nyní vyhnul a slavil tři body. Dynamo poprvé venku v této sezoně padlo.