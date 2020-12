Hrajeme naivně a málo agresivně, štve Jarolíma po výprasku v Liberci

„Po výsledku 0:3 se mi zápas nehodnotí dobře," přiznal zkušený bývalý trenér reprezentace, jenž Mladou Boleslav převzal před jedenácti dny po odvolaném Jozefu Weberovi.

„Věděli jsme, v čem je Liberce silný. Že hodně hrají na brejkové situace a jsou hodně nepříjemní v napadání a při presinku. Průběh ovlivnila poměrně brzy inkasovaná branka, kterou jsme dostali z prostoru, který jsme nedokázali pokrýt, přestože jsme se na něj upozorňovali," štvala Jarolíma branka ze šesté minuty, kdy Hromada parádně na hranici šestnáctky využil zpětnou hlavičku Rabušice a míč napálil z voleje přesně k tyči.

Kouč Mladé Boleslavi Karel Jarolím nemohl být s výkonem svého týmu v Liberci spokojený.

Radek Petrášek, ČTK

„Liberec se dostal do vedení a další dvě branky jsme inkasovali po naivních ztrátách ve středu hřiště. Nejprve po rohovém kopu na 0:2 a třetí branka byla jak přes kopírák. Jen s tím rozdílem, že jsme udělali hloupou penaltu a ta výsledek dovršila," litoval 64letý trenér. „Hrajeme naivně a jako mužstvo málo agresivně. Při hodně soubojových situacích má soupeř navrch, z čehož pak i pramení nepříjemné situace před naší brankou," všiml si Jarolím po třetím zápase po prosincovém comebacku na lavičku Mladé Boleslavi.

Stále tak na první triumf čeká. „Je to nepříjemné, samozřejmě. Děláme s mužstvem, co je. Bohužel zápasy jdou za sebou v rychlém sledu. Snažíme se ten prostor využít, abychom mužstvo na zápas co nejlépe připravili, ale na lepší výsledek to zatím bohužel nestačí," mrzelo Jarolíma, který na úvodu vybojoval bod za remízu 2:2 v Opavě, ale pak doma padl 1:3 s Ostravou a nyní komentoval třígólovou prohru bez vstřelené branky.

„Některé situace na zkorigování a kontaktní branku jsme měli, bohužel jak v první půli, tak i druhý poločas se nám ji vstřelit nepodařilo, takže jsme ani na lepší výsledek pomýšlet nemohli," poznamenal.

Imad Rondić z Liberce se raduje z gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Zmar podtrhlo i vynucené střídání Tatajeva a Zahustela po hodině hry. „Teď nic konkrétního ještě nevím. Tatajevovi se údajně špatně dýchalo, příčinu však neznám. A Husťa se chytil za nohu, nevím, zda kvůli křeči nebo nějakému svalovému zranění, uvidíme," uzavřel po dalším nepovedeném představení Mladé Boleslavi.