Limberský mě hodil až na střídačku, říká Petržela. Plzeň po demolici litoval

Jak se ohlížíte za povedeným střetnutím?

Z naší strany to byl krásný zápas. Fanoušci Slovácka museli být u televize hodně spokojení. Také já jsem samozřejmě šťastný, že jsme zdolali tak kvalitního soupeře. Na druhou stranu se mně honí hlavou tak trochu smíšené pocity. V Plzni jsem dlouho působil, a mám ji pořád rád. Nepřeju jí nic zlého.

Mrzí vás, že jste z několika šancí, v nichž jste se v prvním poločase ocitl, nevstřelil Plzni gól?

Bylo by samozřejmě příjemnější, kdybych skóroval. Tolik mi to ale zase nevadí. Hlavní je, že jsme po prohrách se Spartou a v Brně brali zase tři body.

Zleva Milan Petržela ze Slovácka a David Limberský z Plzně.

Dalibor Glück, ČTK

Podle mnohých jste byl do přestávky jednoznačně nejlepším hráčem na hřišti. Proč se vám nedaří opakovat tak kvalitní výkony častěji?

Já bych samozřejmě chtěl, avšak někdy to trochu drhne. (úsměv). V utkání s Plzní jsem se chytl hned od začátku, hrálo se mi moc dobře. Proti Viktorce to mám pokaždé dost specifické, je jasné, že se na ni vždycky víc vyhecuju.

Přesto tvrdíte, že vaše radost z vysoké výhry není úplně stoprocentní?

Netajím se tím. S některými plzeňskými kluky jsem po zápase mluvil. Na podzim se jim nedaří, a mně je jich trochu líto. Teď ovšem kopu za Slovácko, a tak jsem především rád za naše hladké vítězství. Každý bodík s tak silným mužstvem je mimořádně cenný. Považuju si toho, že se nám proti Viktorce dlouhodobě daří.

Několikrát jste se na hřišti dostal do ostrého střetu s vaším velkým kamarádem Davidem Limberským. Nebyly některé vaše souboje až příliš tvrdé?

Ne, bylo to v pohodě. Po zápase jsme se společně zasmáli, jak mě hodil skoro až na střídačku. Nic zákeřného tam ale nebylo. Oba jsme rádi, že jsme si proti sobě zahráli. Popřáli jsme si hodně štěstí do posledního ligového kola, a hlavně zdraví v novém roce.

Vypsal jste za výhru nad Plzní v kabině nějakou odměnu?

Jasně, to byla povinnost. Spoluhráči si musí říct, na co mají chuť, a já to rád zaplatím a přinesu do šatny.

Plzeňští zakončí ligový podzim duelem s vedoucí Slavií. Mají ve středu proti mistrovi šanci?

Viktorka je na svém stadionu mnohem silnější než venku. Chci věřit, že slávisty pořádně potrápí. Potřebuje doma zabrat, aby nepropadla v tabulce ještě níž.

Vy byste taky byli někde jinde, kdybyste vítězně zvládali i duely s papírově slabšími celky než je Plzeň, že?

Je to tak. V některých utkáních jsme přišli o body úplně zbytečně. Takže teď uděláme maximum, abychom se ve středu nevraceli z podzimní derniéry v Mladé Boleslavi s prázdnou.