Neuvěřitelný moment šokoval Spartu. To jsem snad v životě neviděl, žasl moderátor

Na infarkt. Přesně takové chvíle zažívali sparťanští fotbalisté i jejich fanoušci během prvního poločasu zápasu 14. kola Fortuna ligy proti Liberci. Celá řada kuriózních momentů vyvrcholila penaltou Liberce, kterou Kamso Mara proměnil, a Severočeši šli do vedení 1:0. Pražané stihli ve druhém poločase díky Julišově brance aspoň vyrovnat na konečných 1:1. Nejvíce se ale mluvilo po skončení duelu o penaltové situaci, ze které šel Slovan v utkání do vedení.

Sparta vstupovala do ostře sledovaného duelu s Libercem s jasným cílem vyhrát a znovu tak snížit ztrátu na vedoucí Slavii na dva body. Jak vypadá poločas "blbec", však začal Kotalův výběr pociťovat již v 7. minutě, když po zranění musel střídat Ondřej Čelůstka.

To nejhorší však pro Letenské mělo teprve přijít. V 28. minutě totiž dostali domácí po faulu na Hancka možnost zahrávat pokutový kop. Míče se chopil kapitán Bořek Dočkal, s nabídnutou šancí však naložil hodně mizerně a jeho ránu do středu brány Nguyen bez problémů zlikvidoval.

A tím to nekončilo. O chvíli později schytal Peškovu bombu do obličeje domácí gólman Nita. Rumunský brankář stihl ještě míč zachytit, osudný moment však přišel o několik sekund později. Ke svému gólmanovi totiž přišel Michal Sáček a míč ve stále ještě nepřerušené hře vzal brankáři z ruky.

O vyrovnávací branku se postaral Lukáš Juliš.

Vlastimil Vacek, Právo

Hlavní rozhodčí Emanuel Marek nařídil pokutový kop, který Kamso Mara bez problémů proměnil a poslal Liberec do vedení 1:0. „Kurióznější moment jsem snad nikdy neviděl," potvrdil ve studiu O2 TV Sport moderátor Michal Hrdlička.

Sparťané se vyrovnání dočkali hned v úvodu druhého poločasu, kdy se prosadil Lukáš Juliš. Na více však nedosáhli a v tabulce se propadli na třetí místo za Jablonec, který vyhrál na půdě Olomouce 3:1.

K nešťastnému momentu před úvodním gólem Liberce se po utkání vyjádřil i Michal Sáček. "Viděl jsem, že dostal ránu do hlavy, přišel jsem k němu a ptal se ho, co mu je. On mi neodpovídal, tak jsem vzal míč, a byla z toho penalta. Říkal jsem rozhodčímu, že jsem se bál o jeho zdraví, byla to chyba," vysvětloval po utkání zklamaný fotbalista.