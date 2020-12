Kluci říkali, že když nejsou diváci, tak na mě budou křičet oni, smál se kat Sigmy Doležal

Zápas se pro vás nevyvíjel nejlépe. Dokázali jste ho však otočit...

Vyšel nám parádně vstup do utkání. Byli jsme lepší, drželi balón, Sigmu do ničeho nepouštěli. Paradoxně jsme však z nepovedeného centru dostali gól. Nepoložilo nás to ale, zvedli jsme se, dál tlačili, nenechávali domácí hrát přes střed, museli nakopávat dlouhé míče dopředu a snažili jsme se chodit do brejků. Do poločasu jsme vyrovnali, a po přestávce až na nějaké závary jsme jim znovu nic nedovolili a strhli to zaslouženě na svou stranu.

Jak jste viděl své trefy?

První přišla poté, co jsem napadal gólmana. On to kopl do autu, Krob to rychlé hodil, Považanec mu to sklepl zpátky, míč šel ihned do šestnáctky, Hubník se tam nestačil vrátit, já hlavičkoval na zadní tyč a naštěstí to tam zapadlo. Druhý gól, to letěl před bránu takový bochánek. Čekal jsem, že to Mandous vyboxuje, ale on zůstal na čáře, Hubník mě chtěl postrčit, což se mu nepovedlo, a balón mi spadl přímo na hlavu.

Jsou pro vás ty góly o to cennější, že jste je dal Olomouci, odkud jste do Jablonce odcházel, a ne zrovna v dobrém? Fanoušci Sigmy vám to pokaždé dávali hlasitě najevo...

Já jsem hlavně nyní rád za každý gól, který vstřelím. Sezona se z mého pohledu zatím nevyvíjela, jak jsem si představoval. Až teď se mi zase začalo dařit. Dokážu znovu podržet míč a prosadit se. Jen neusnout na vavřínech. Doufám, že se to podaří a bude mi to padat dál.

Speciální to ale v Olomouci pro vás asi bylo?

Určitě. Tady je to pro mě vždycky hodně prestižní. Však si kluci ze mě dělali srandu, že místo lidí na mě budou křičet oni, aby mě vyhecovali. Jsem rád, že to vyšlo, a že jsem se prosadil.

Váš tým má výbornou formu. Není škoda, že zrovna teď přichází pauza?

Před rokem v Mladé Boleslavi jsem dával také dva góly a byl konec sezóny a dnes se mi to podařilo znovu. Je to samozřejmě škoda. Přestávka však bude krátká, navíc potřebujeme nasbírat nějaké síly. Hraje se už za tři týdny. Uvidíme. Myslím, že jsme dobře připraveni. Pro mě osobně byl podzim takový rozpačitý, a tak jsem rád, že alespoň teď jsem týmu dvěma góly pomohl a vyhráli jsme.

Zleva Libor Holík z Jablonce, Mojmír Chytil z Olomouce a Dominik Pleštil z Jablonce.

Luděk Peřina, ČTK

Podzim nebyl ideální jen z vašeho pohledu. Příliš se nedařilo ani mužstvu. Ze začátku jste moc body nesbírali. Kde nastal zlom? Bylo to nevydařené utkání v Brně, kde vám chyběl kvůli koronaviru celý realizační tým?

Ano. Asi nám ten průser s Brnem pomohl. Vyříkali jsme si to, dostali ceres i od trenéra, on pak udělal nějaké změny v sestavě a začalo to fungovat. Je jen dobře pro nás, že kádr máme široký, že to není pouze o jednotlivcích. Vždycky, když jsme vystřídali, ti, co na trávník přišli, dokázali hru oživit, a o to je to pro soupeře složitější.

V tabulce jste vysoko. Kam až Jablonec může v této sezóně mířit?

To se uvidí. Nechci nad tím spekulovat. Prostě, nyní se nám daří, jsme na vítězné vlně, věříme si, hrajeme dobře dopředu, stopeři jsou výborní. Tým se zkrátka trochu změnil a už si to sedá.