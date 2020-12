Rada o Plzni nepřemýšlí. Má ale radost, že ho vyprodali a Trpišovský na pultě zůstal

Zadostučinění to však pro zkušeného lodivoda není. „Jsem momentálně trenérem Jablonce, mám tam platnou smlouvu a nic se na tom nemění. S nikým jsem nemluvil, nejednal," odmítl po duelu v Olomouci spekulace.

Přiznal ale, že je mu příjemné, když se o něm v souvislosti s Plzní píše. „Platí to pro každého trenéra. Dnes, když otevřete noviny, všude je Trpišovský. I jeho to určitě těší. Já jsem však také jako někteří jiní vydal knížku a mám na to nárok, protože čtyřicet let ve fotbale, myslím je dost. Jenže to není publikované, protože jsem Rada, vyvrhel, nebo trošku kontraverzní člověk. Takže to jde stranou. Potěšil mě ale jeden kamarád, když si to chtěl koupit v knihkupectví, šel za prodavačkou a ona mu říkala: Rada je vyprodanej, ale máme tady Trpišovského. To jsem byl rád," prohlásil upřímně kormidelník Jablonce.

„Plzní se rozhodně nezabývám. Mám už nějaký věk a takové zvěsti mě nerozhodí. Kdyby však zavolal Bayern Mnichov či Liverpool, asi bych se rozklepal. Ale tady ne. Jsem rád, že mohu trénovat, být mezi mladými lidmi," zdůraznil dále.

Můžou mi klidně nadávat

Mrzí ho však, že na stadiony nemohou diváci. „Moc bych si přál, abychom covid společně vyhubili, zničili, abychom se mohli bavit sportem, protože ten je to nejlepší, co může být. I když jsem měl někdy výstřelky, konflikty s novináři, tak mi tady i vy chybíte. Tak to prostě je. Sedím tady proti prázdným židlím a není to ono. Nečekal jsem, že se někdy něčeho takového dočkám. Věřím ale, že společnými silami to porazíme, vy budete zpátky v tiskáčích a lidi v ochozech. Můžou mi klidně nadávat. To mi nevadí, hlavně ať všichni pozitivně myslíme, zvládneme to a budeme moci chodit nejen na fotbal, ale kamkoliv. Sport stejně jako třeba divadla, kina baví lidi, a když to nebude, je to špatné," pokračoval Rada.

Zleva Libor Holík z Jablonce, Mojmír Chytil z Olomouce a Dominik Pleštil z Jablonce.

Luděk Peřina, ČTK

Z výkonu Jablonce má radost, ale euforii nepropadá. Dobře si pamatuje, jak jeho svěřenci, když byl s celým realizačním týmem v karanténě, propadali s Brnem. „To, co tam předvedli, zacloumalo se mnou i s nimi. V té době jsme byli nemocní, trefilo nás to všechny a zápas jsme nezvládli. Po deseti dnech jsem se vrátil, vyříkali jsme si to a ...

Nebylo to však o tom, že já jsem přišel. Prostě z hráčů to najednou spadlo, samozřejmě věděli, že udělali průšvih, nakoplo se to a v některých utkáních jsme hráli velice kvalitní fotbal. Zásluha to byla ale především jejich, neboť oni jsou na tom hřišti," prohlásil kouč, který vedl i reprezentaci.

Na umístění v tabulce se v Jablonci podle něj nedívají. „Jde nám o to, abychom hráli pohledný fotbal, aby lidé o nás mluvili v dobrém. Výhry i to, že jsme nahoře však těší. Nechci nikomu šahat do svědomí, ale spousta lidí už měla jasno, že sestupujeme, už nám také někde začali říkat second hand, takže podle mě i to hráče nabudilo a patří jim dík za to, kde jsme. Na druhé straně, je za námi teprve čtrnácté kolo. Máme před sebou ještě spoustu zápasů, a tak není dobré, koukat se teď na tabulku. Chceme prostě vyhrávat a aby všichni alespoň v televizi, když nemohou do ochozů viděli, že umíme hrát kvalitní fotbal," dodal Rada.