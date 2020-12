Chybí nám lídr, bědoval Jarolím, když Středočeši potřetí v řadě prohráli

„Do restartu soutěže nás čeká hodně práce," posteskl si Karel Jarolím, bývalý trenér fotbalové reprezentace, když jeho svěřenci během středečního odpoledne prohráli doma 2:3 se Slováckem.

„Snažili jsme se eliminovat výbornou přechodovou fázi soupeře a naopak chodit do rychlých protiútoků. Do přestávky se to dařilo a z jednoho brejku jsme vstřelili gól. Měli jsme i několik nebezpečných standardních situací, jenže jsme žádnou nevyužili," posteskl si Jarolím.

Trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím.

Vlastimil Vacek, Právo

Ještě před pauzou totiž Kliment srovnal, po obrátce pak Jurečka a z penalty Daníček zařídili obrat, na který domácí reagovali už jen trefou Škody. „Vyrobili jsme dvě fatální chyby při pokrytí hráčů v pokutovém území. Co soupeři dopřejeme při bránění, to je skutečně luxus," nechápal Jarolím počínání svých svěřenců a neměl žádné slitování ani s brankářem Mikulcem, který zavinil pokutový kop. „Vůbec neměl do souboje předcházejícího penaltě chodit," nebral si servítky Jarolím.

Na lavičce Středočechů Jarolím nahradil Jozefa Webera po deseti kolech. Začal remízou v Opavě, následovala domácí prohra s Ostravou, prohraný duel v Liberci a domácí krach se Slováckem. V posledních třech duelech přitom Jarolímova družina pokaždé inkasovala tři branky.

„Proti Slovácku jsme podali nejtýmovější a nejkonsolidovanější výkon ve srovnání s předchozími zápasy. Byli jsme dobře organizovaní. Jenže doplácíme na chyby," bědoval Jarolím.

Jan Navrátil ze Slovácka.

Radek Petrášek, ČTK

Nechtěl se příliš zaobírat otázkou, jaký posun tým pod jeho taktovkou udělal. „Hráli jsme každé čtyři dny, tudíž moc práce člověk na tréninku neudělá. Nicméně jsme zlepšení věnovali hodně času. Je to jedině o další tvrdé práci," přemítal Jarolím.

Nijak nezpochybňoval, že jindy ambiciózní klub lačný po pohárové Evropě se v letošní sezoně musí smířit s bojem o záchranu. „Nemusíme si nic nalhávat. Nic jiného nás nečeká," připustil Jarolím.

Brankář Slovácka Vít Nemrava.

Radek Petrášek, ČTK

Hráčům dopřeje do 28. prosince volno, pak bude následovat kondiční meziblok do posledního dne roku. „Kluci dostali individuální plány a budeme je mít pod kontrolou," naznačil Jarolím, že prostřednictvím sporttesterů s asistenty dohlédne na zodpovědné plnění „domácích" úkolů.

„Druhá část sezony bude hodně i o fyzické připravenosti," přemítal Jarolím, jenž nijak neskrývá velké očekávání směřované k návratu zraněného kapitána Marka Matějovského. „Naše mužstvo je hodně mladé. Chybí nám lídr v kabině i na hřišti. Uvidíme, jaké budou možnosti ohledně doplnění kádru," nevyloučil Jarolím i určité změny v kádru.