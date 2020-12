Poslední Stronatiho zápas za Baník před odchodem do ciziny? Nic oficiálního na stole nemám, tvrdí

Jak hodnotíte utkání?

V prvním poločase jsme byli jasně lepší, avšak vyložené střelecké příležitosti jsme bohužel neproměňovali. Přesto jsme se z penalty zaslouženě ujali vedení. Po pauze Zbrojovka výrazně přidala, ale my jsme v defenzívě odvedli dobrou práci. Díky poctivému přístupu jsme zápas zvládli.

Brněnský Jambor fauloval Tetoura hodně nešikovně. Byl pro vás pokutový kop hezký vánoční dárek?

Tak trochu ano. Zvlášť když jsme předtím šance promarnili. Carlos De Azevedo naštěstí prokázal chladnou hlavu a z desítky s přehledem skóroval.

Proč už jste ve druhém poločase na hřišti zdaleka tak nedominovali?

Trochu zbytečně jsme zalezli k naší šestnáctce. Brňané nás i díky dlouhým balonům do našeho velkého vápna zatlačili. Zvládli jsme to vzadu ale dobře, vyrovnat jsme jim nedovolili. Poslední čtvrthodinu to bylo o hlavách, ukázalo se, že jsme je měli nastavené dobře.

Zleva Šimon Šumbera z Brna a Martin Fillo z Ostravy.

Luboš Pavlíček, ČTK

Z dvanácti podzimních duelů jste vybojovali 21 bodů. Jak hodnotíte dosavadní sedmé místo i s přihlédnutím ke dvěma odloženým utkáním?

Do sezony jsme vstoupili špatně. Dařit se nám začalo až po koronavirové pauze. Věřím, že se na jaře posuneme v tabulce ještě výš, pomoct nám k tomu mohou i body z odložených duelů se Slováckem a s Libercem.

Budete ještě u toho? Spekuluje se, že v zimě odejdete do zahraničí.

Momentálně žádnou oficiální nabídku na stole nemám. Takže se dál soustředím na Baník.

V souboji (zleva) Dyjan Carlos De Azevedo z Ostravy a Jakub Šural z Brna.

Luboš Pavlíček, ČTK

Ale asi nepopřete, že byste si další angažmá v cizině rád vyzkoušel?

Každý táta chce pochopitelně zajistit rodinu. Ale jak říkám, v současnosti nic konkrétního ve hře není. Takže to nechávám otevřené.

Byl by pro vás posun vpřed přestup do Maďarska či Polska, kde je o vás údajně velký zájem?

Záleží na tom, jaké by to bylo mužstvo. Kupříkladu v Polsku mají přední kluby značnou kvalitu.

Jak moc vám na podzim scházeli na ligových střetnutích diváci?

Já jsem emotivní typ hráče, takže mně fanoušci moc chybějí. Vždycky říkám, že lidi na tribunách dělají fotbal. Naši příznivci jsou pokaždé naším dvanáctým hráčem. Když spustí baníkovské chorály, srdíčko mi plesá. Momentálně je ovšem taková divná doba, musíme bohužel jejich podporu přímo na stadionu dočasně oželet. Věřím, že se co nejdřív naučíme s covidem žít a diváci se do hlediště vrátí.