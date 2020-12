Mohlo to být ještě lepší, přemítal Svědík po skvělém podzimním finiši

„Myslím, že naše pozice mohla být ještě lepší. Zejména z hlediska bodového zisku," ohlížel se za úvodní částí soutěže Martin Svědík, když jeho svěřenci vybojovali tři body na hřišti Mladé Boleslavi. Utnuli tak čekání na vítězství ze hřiště soupeře, protože při předešlých třech cestách k ligovému utkání mimo vlastní stadion se vraceli s jediným bodem z Liberce.

„Navázali jsme na domácí vítězné utkání proti Plzni. Myslím, že všichni bychom kousali velice špatně, kdybychom den před Vánoci nevyhráli," kvitoval Svědík, že borci ze Slovácka budou mít díky triumfu přeci jen veselejší sváteční dny.

„Dvěma výhrami na závěr podzimu jsme se vrátili na pozice, kde chceme být," připomínal Svědík, že triumfům nad Plzní a v Mladé Boleslavi předcházela bídná série tří duelů s Brnem, Spartou a Libercem, z nichž tým z jihu Moravy vytěžil pouze bod v souboji se Severočechy.

Trenér Slovácka Martin Svědík.

Vlastimil Vacek, Právo

„Některé zápasy během podzimu jsme odehráli opravdu dobře. Ale máme pořád výkyvy. Nejsme schopní držet ustálenou křivku výkonnosti," přemítal Svědík a jako příklad si bral Jablonec, který z posledních sedmi zápasů vytěžil šest výher a jednu remízu.

„Tak bych si to představoval. Jenže my nedokážeme vyhrát v Brně nebo porazit Pardubice. Kdyby šlo o jeden zápas, tak bych řekl, že je vše v pořádku, ale nás to provází opakovaně. Jde o záležitost, které se musíme vyvarovat," nabádal hráče Svědík, jehož tým má ve srovnání s pátými Pardubicemi a čtvrtou Olomoucí zápas k dobru.

„Věřím, že se po kratičkém volnu nachystáme výborně na restart soutěže a budeme v průběhu jara více konstantní. Jde totiž o velice důležitou věc," vyhlížel už Svědík druhou část soutěže začínající pro Slovácko 16. ledna domácím soubojem s Karvinou.