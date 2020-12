Baník nás přetlačil v šestnáctkách, štve kouče Brna Dostálka, že Zbrojovka podruhé v řadě neskórovala

Jak skousáváte další jednogólovou prohru?

Těžce. Štve mě, že jsme podruhé za sebou nedali ani gól. Zápas s Baníkem se mi nehodnotí vůbec dobře. Rozhodně jsme v něm nebyli za žádného otloukánka, byli jsme Ostravským vyrovnaným soupeřem. Jenže na to se nehraje. Soupeř nás přetlačil v šestnáctkách. V prvním poločase na nás Baník vyvinul tlak a donutil nás k chybám. I my jsme ale měli v jeho velkém vápně několik zajímavých momentů, bohužel bez gólového efektu.

Ostrava vstřelila rozhodující branku z penalty po zbytečném Jamborově faulu. Hrála v tom roli jeho nezkušenost?

První problém byl, že jsme si při autu hostů špatně rozebrali protihráče. Pak přišel Jamborův zákrok, z něhož se on i my všichni musíme poučit, aby se příště nic takového neopakovalo.

Co vám scházelo po přestávce k vyrovnání?

Posílali jsme před branku Baníku docela dost centrů. Jenže většinou se při nich naši hráči bohužel nenacházeli v těch prostorech, kde by bylo potřeba.

Trenér Brna Richard Dostálek.

Ondřej Hájek, ČTK

V tabulce po podzimu figurujete na šestnácté sestupové příčce. Vítáte, že zimní pauza nebude tentokrát trvat ani měsíc?

Uvítal bych delší přestávku. Potřebujeme zapracovat na taktických věcech, a pokud přijdou noví hráči, bylo by lepší mít víc času, aby se zapracovali do mužstva. A taky bych rád pozměnil myšlení některých našich fotbalistů.

Z vašich slov vyplývá, že se hodláte bavit s vedením klubu o posílení týmu?

Ano. Potřebovali bychom kádr okysličit. Na konkrétní jména je ale brzy.

Zleva Šimon Šumbera z Brna a Martin Fillo z Ostravy.

Luboš Pavlíček, ČTK

A rozloučíte se s někým?

Hostování končí Honzovi Koudelkovi, s největší pravděpodobností odejde. A smlouva s koncem roku vyprší obránci Kotulovi.

Jak hodnotíte vaši výchozí pozici pro jarní odvety? Držíte krok s Mladou Boleslaví, Příbramí a Opavou, avšak další mužstva už vám bodově odskočila...

Takhle se na to nedívám. My se musíme hned po kraťoučké dovolené pustit do poctivé práce a udělat maximum, abychom se zvedli herně i výsledkově. Pokud se nám to podaří, nemuseli bychom se ohlížet na to, jak si vedou ostatní celky.

V souboji (zleva) Dyjan Carlos De Azevedo z Ostravy a Jakub Šural z Brna.

Luboš Pavlíček, ČTK

Proti Baníku jste postrádal několik hráčů. Budete je mít k dispozici začátkem nového roku na startu mimořádně krátké zimní přípravy?

U Přichystala a Pachlopníka snad šlo jen o lehčí zranění, ti by měli zahájení stihnout. To samé platí o Sedlákovi, jehož vyřadily čtyři žluté karty. V utkání s Ostravou se zranil stoper Gajič, teprve se ukáže, nakolik je to vážné. Dlouhodobý marod Kryštůfek se takřka jistě ještě nezapojí.