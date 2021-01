Sparta zahájila přípravu zatím bez posil, stáhla si Fortelného

Sparta vstupuje do zimní přípravy s 25 hráči do pole a čtyřmi gólmany. Na Letnou se po konci hostování vrátili obránci Ondřej Zahustel z Mladé Boleslavi a Uroš Radakovič z kazašské Astany, ani jeden z nich ale na soupisce pro začátek přípravy nefiguruje. Oba se zatím budou chystat ve sparťanském zázemí a klub řeší jejich další budoucnost.

Z hostování v Teplicích se vedle Fortelného vrátil i mladý útočník Matyáš Kozák, který se po zranění bude věnovat rekonvalescenci a poté se připojí k letenské rezervě. Opačným směrem na hostování na sever Čech míří brankář Jan Čtvrtečka.

💪 KÁDR DO PŘÍPRAVY | Mužstvo trenéra Václava Kotala zahajuje v průběhu prvního víkendu nového roku přípravu na druhou část sezony. V týmu je 25 hráčů do pole a 4 brankáři. Z hostování se vrací Jan Fortelný. #acsparta



➡️ https://t.co/6pbMCoKIzl pic.twitter.com/HElTmIIvkN — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 2, 2021

Záložník Jiří Kulhánek bude po konci v Mladé Boleslavi hostovat pro změnu v Opavě, hostování ve stávajících klubech si pak prodlouží Matěj Pulkrab (Bohemians 1905), Václav Drchal (Mladá Boleslav), Filip Havelka (České Budějovice) a Benjamin Tetteh (Malatyaspor).

Zadumaný trenér Sparty Praha Václav Kotal.

Vlastimil Vacek, Právo

Do tréninku se postupně zapojí hráči, kteří v závěru podzimu kvůli zranění Spartě chyběli. Nejdříve by se měl vrátit Dominik Plechatý, do úvodního zápasu jarní části sezony by už měli naplno začít s tréninkem Libor Kozák s Adamem Karabcem. Do tréninku se bude postupně zapojovat Ondřej Čelůstka. Adam Hložek a Lukáš Štetina jsou dlouhodobě zranění a budou se nadále připravovat individuálně.

Sparta stráví krátkou přípravu výhradně v Praze. V tréninkovém centru na Strahově podle klubového webu odehraje ve středu dvojzápas s druholigovou Chrudimí a generálku pak v neděli 10. ledna proti Českým Budějovicím. Do jarní části ligové sezony vstoupí Letenští 17. ledna v Ostravě.