Zbrojovka zahájila zimní dril. Zkouší slovenského beka, který hrál v Karviné

Užili si krátkou dovolenou a od soboty už znovu polykají tréninkové dávky. Fotbalisté Brna zahájili zimní přípravu na jarní část nejvyšší soutěže a na jejím startu přivítali i novou tvář. O smlouvu zabojuje obránce Timotej Záhumenský, který přišel do Zbrojovky na zkoušku. Klub o jeho testování informoval na svých oficiálních internetových stránkách.

Pětadvacetiletý Slovák už Fortuna ligu okusil, když před dvěma lety odehrál črnáct zápasů za Karvinou, které pomohl k záchraně. V probíhající sezoně nastupoval za Nitru. Ve slovenské lize má na kontě celkem 73 zápasů, šest startů si připsal i v Evropské lize.

„Hledáme hráče na levý kraj obrany. Dnes už s námi trénoval a odcestuje i na Maltu, kde bychom jej chtěli vyzkoušet v zápasech," připomněl pro klubový web trenér Richard Dostálek pondělní přesun na týdenní herní soustředění na ostrově ve Středozemním moři, v jehož rámci se Brňané zúčastní také turnaje Tipsport Malta Cup (6. ledna se utkají s pátým mužstvem rakouské ligy WSG Swarovski Tirol, v sobotu jsou na programu duely o umístění).

„Dle nejčerstvějších zpráv tam jsou výborné podmínky pro trénink, hodláme toho využít beze zbytku. Bereme dvacet hráčů do pole a dva gólmany, finální nominaci určíme po oznámení výsledků testů na covid-19. Dnes měli hráči na programu poměrně ostrý rozjezdový trénink, čímž jsme navázali na individuální kondiční meziblok, který měli naplánovaný od kondičního trenéra Pepy Mlčucha," uvedl Dostálek.

Na sobotním srazu nechyběl záložník Rudolf Reiter, jenž by měl ve Zbrojovce hostovat z ostravského Baníku až do konce sezony. Oba kluby nyní dotahují administrativní záležitosti. Přípravu zahájil s Moravany i Martin Zikl, jenž během podzimu hostoval v Prostějově, kde byl nejvytíženějším hráčem týmu a vstřelil dvě branky.

Brňané by rádi přivítali i další nové akvizice. „Poměrně blízko je ještě jedno jednání, do odletu na Maltu se už ale nestihne. Jedná se o středového záložníka, v tomto prostoru bychom chtěli vytvořit větší konkurenci a přidat fotbalovost. V hledáčku máme i další jména, tam už je to otázkou delších jednání," řekl Dostálek.

Na marodce jsou Adrián Čermák, individuální režim má dlouhodobě zraněný Lukáš Kryštůfek a drobné problémy s kotníkem trápí Zorana Gajiče, jenž se připojí k mužstvu později.

Prvoligový nováček posbíral ve čtrnácti utkáních devět bodů a figuruje na 16. místě tabulky. Cíl pro jaro má tedy zcela jasný: záchranu v nejvyšší soutěži.