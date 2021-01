Nový rok začal pro fotbalové Teplice podobně, jako končil starý. S problémy

Teplický kouč už nemoc před vánočními svátky prodělal. V posledním ligovém duelu loňského roku na lavičce Severočechů chyběl, jeho tým však přesto dokázal ve Zlíně vyhrát a v tabulce se tak z pásma záchrany prodral na dvanáctou příčku.

Teď už se k mužstvu vrátil, aby se svými svěřenci absolvoval atypicky krátkou přípravu. „V Německu jsem něco podobného zažíval jako hráč pět let, protože ani tam nebývala zimní pauza příliš dlouhá. Jenže v létě jsme měli dovolenou dlouhou třeba pět šest týdnů," vzpomínal Radim Kučera na angažmá v německém Bielefeldu.

„Krátká zimní přestávka není logicky o přípravě. V prvním týdnu to sice bude trochu víc o silové složce, ale pak najedeme na běžný týdenní mikrocyklus."

Zimní přípravu zahájily Teplice bez Fortelného, kterého si stáhla Sparta z hostování, stejně jako Matyáše Kozáka. Smlouva skončila gólmanovi Divišovi, v Lotyšsku by rád pokračoval Jakub Hora, který sice se Severočechy přípravu zahájil, ale o jeho hostování v FC Riga se jedná.

V kádru se naopak objevili tři noví hráči, které si trenér Kučera vyhlédl během podzimu. „Když jsem působil v ostravském Baníku, vytáhl jsem si Martina Maceje do prvního týmu. Je to typ útočníka, který by nám svou rychlostí i postavou mohl pomoci. Tedy, pokud se na testech a během přípravy prosadí do kádru. Šimona Gabriela přicházejícího na hostování z Plzně zase znám z reprezentace do dvaceti let. Má dobře rozjetou kariéru a věřím v jeho budoucnost," netají teplický trenér, že vybíral mladíky, které dobře zná, což platí i pro brankáře Jana Čtvrtečku.

S Teplicemi se připravuje i dvaadvacetiletý francouzský legionář Ruben Droehnle, který podepsal smlouvu na severu Čech už na podzim.

„Může hrát na levém kraji obrany, stejně jako na místě stopera. I charakterově se jeví velice dobře," kvitoval sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek transfer Droehnleho, který naposledy nastupoval za rezervu Lille.