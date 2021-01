Slavia hlásí první změny v kádru. Přichází Kačaraba, Karafiát se vrací do Liberce

Sešívaní se chystají večer odletět na soustředění do Portugalska, zatím hlásí první změny v kádru. Z Liberce přichází ukrajinský stoper Taras Kačaraba, naopak záložník Patrik Hellebrand má povolení začít přípravu s Opavou. Liberci, kde před příchodem do fotbalové Slavie čtyři roky působil, pak vypomůže na jaře Ondřej Karafiát. Klubový web avizuje také pohyb brankářů.

Obránce Taras Kačaraba z Liberce se stane první zimní posilou fotbalistů Slavie. Odchod ukrajinského stopera do Edenu potvrdil kouč Slovanu Pavel Hoftych. Pětadvacetiletý hráč nyní jedná s Pražany o podmínkách působení.

"Taras odchází do Slavie. My jsme o tom věděli už delší dobu, že probíhají jednání. Taras je samozřejmě velmi kvalitní hráč, i proto si ho Slavia vyhlédla. Pro něj je to určitá šance zase se posunout dál. Pro Slovan odvedl velmi dobrou práci, bereme to tak, že je to život. Máme dostatek stoperů," uvedl v nahrávce pro média na startu zimní přípravy Hoftych.

Martin Hašek ze Sparty Praha a Taras Kačaraba ze Slovanu Liberec během utkání 7. kola Fortuna ligy.

Kačaraba přišel do Liberce v zimě 2018 a postupně se vypracoval v jednoho z klíčových hráčů Slovanu. Za Severočechy si připsal 81 ligových startů a vstřelil tři branky. V libereckém dresu si na podzim zahrál základní skupinu Evropské ligy.

Kačarabův odchod do Edenu je dalším dílem spolupráce mezi Slavií a Libercem. Opačným směrem na hostování na sever Čech míří obránce Ondřej Karafiát a hostování ve Slovanu si prodlouží zadáci Jakub Jugas s Mohamedem Tijanim a ofenzivní univerzál Jan Matoušek. Naopak do Slavie se vracejí záložníci Michal Beran s Jakubem Hromadou, útočník Júsuf Hilál a obránce Daniel Kosek.

Karafiát a Patrik Hellebrand začnou jarní část sezony na nových adresách. Záložník Hellebrand má povolení začít přípravu s Opavou. Mládežnický reprezentant se slezským klubem, za který kdysi nastupoval i jeho otec Aleš, odletí v neděli na soustředění do Portugalska. Jeho hostování v Opavě se finalizuje. Patrik Hellebrand na podzim působil ve Slovácku, kde nastoupil do osmi zápasů na celkem 349 minut. Neskóroval, ale zaznamenal dvě asistence.

Ondřej Karafiát se pak vrací do Slovanu. Hostování 26letého univerzála na severu Čech se taktéž finalizuje. Během podzimní části Fortuna ligy nastoupil Karafiát v sešívaném dresu k sedmi zápasům, často z pozice střídajícího hráče. Celkem odehrál na podzim ve Slavii 182 minut.

Návrat z hostování čeká brankáře Jakuba Markoviče, který se vrací z Mladé Boleslavi. Devatenáctiletý talent za Středočechy odchytal tři utkání, jedno ligové a dvě v poháru. V jednom případě udržel čisté konto. Opačným směrem míří Jan Stejskal, který si za podzim v sešívaném start nepřipsal. Brankářská otázka se ale ještě bude řešit.