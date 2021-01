Neodletěla Slavia, do Portugalska neletí ani Opava, která měla být na palubě speciálu s Pražany

Mělo jít o historickou cestu, která tady ještě nebyla. Na soustředění do Portugalska měl společně cestovat první a poslední tým ligové tabulky. A dokonce ve speciálu, který si Slavia a Opava pronajaly k cestě do portugalského Fara, kde fotbalisté obou klubů měli absolvovat desetidenní přípravu. Měli, ale nejspíše neabsolvují. Slavistický kádr totiž sklátila koronavirová nákaza, takže Pražané nedělní odlet zrušili a Opava sama do nejjižnějšího regionu Portugalska neletěla.

Pochopitelně že v zimní přípravě, která je výjimečná tím, že čas před opětovným zahájením ligy se počítá na dny a hodiny, jde pro poslední tým tabulky o velkou komplikaci.

„Samozřejmě, hlavně co se logistiky týče. Ale během tří dnů jsme zvládli nachystat celé soustředění v Portugalsku, takže určitě vyřešíme i tento problém," glosoval nečekanou situaci vedoucí opavského mužstva Lumír Sedláček.

„Všechno je to čerstvé. Aktuálně intenzivně řešíme možné alternativy, co a jak dál. Potřebujeme hlavně trénovat, nemůžeme si dovolit ztrácet čas," řekl pro klubový web manažer Slezského FC Pavel Zavadil.

„Zatím zůstaneme v Praze, kde v pondělí hráči absolvují naplánovaný trénink. Během dne se pak rozhodne, co a jak dál ohledně odletu a příletu a dalších organizačních záležitostí týkajících se soustředění. V současné chvíli jsou ve hře obě varianty – tedy cesta do Portugalska, ale i případný návrat do Opavy," připojil Sedláček.

Velká komplikace je to především pro trenéra Radoslava Kováče, který chtěl využít soustředění v Portugalsku k tomu, aby zapracoval do mužstva nové posily, které v uplynulých dnech do Opavy přišly.

Slezané získali na hostování obránce Březinu, záložníky Kulhánka, Nešického, Hellebranda a Kaniu, útočníky Smolu a Čvančaru, ze Slovenska pak přišel gólman Tomáš Digaňa.