Baník má kádr široký, změny ale Kozel nevylučuje. Posílit bychom chtěli kraj hřiště, naznačil

„Je tady na týden, omrkneme ho a uvidíme," uvedl Kozel, který přílišné změny oproti podzimu neplánuje. „Věděli jsme, že končí Lalky (Lalkovič), to bylo jasné. Milan Jirásek se řešil až teď v té pauze, to úplně na konci podzimní části jasné nebylo. Nicméně, měli jsme kádr čtyřiadvaceti hráčů do pole, teď je nás o dva méně, což je pořád si myslím dostačující počet," uvedl trenér Baníku.

Posílení kádru se ale nebrání. Pálí ho především kraje. „Něco se ještě může stát, protože se nějaký odchod řeší. Snažíme se i o nějaký příchod, proto tu je na zkoušku Sanneh, což je 20letý pravý bek, který hraje v Estonsku. Uvidíme, jestli ty další věci dopadnou. Jak směrem ven, či do týmu. Posílit bychom chtěli kraj hřiště," naznačil Kozel.

Baník v úvodním jarním kole hostí v neděli 17. ledna Spartu. Na vyladění formy tak má necelé dva týdny. I proto museli hráči trénovat i přes vánoční volné dny, aby na pondělní sraz přišli připravení. „Mají v nohách už čtyři běhy a jeden silový trénink na individuální bázi. Volno měli vlastně jenom týden. Tím, že jsme to takto řešili, můžeme se rovnou věnovat těm fotbalovým věcem a nemusíme už tolik těm kondičním," líčil Kozel.

Ostravský kouč vidí v pauze, která trvá necelý měsíc i pozitiva. „Například co se týče kondiční stránky toho hráči moc neztratili, když ještě třiadvacátého prosince hráli. Taková je doba a musíme to vzít jako fakt. U nás to nebylo pravidlem, ale jsou ligy v Evropě, kde to takto funguje. Absolvovali jsme něco podobného už prakticky v průběhu podzimu, kdy jsme byli v karanténě, takže si myslím, že na tohle mužstvo už trochu připravené je," uvedl Kozel.

Baník do konce ledna odehraje pět utkání. Tři standardně o víkendu, přibudou ale středeční dohrávky odložených duelů se Slováckem (20. ledna) a s Libercem (27. ledna). „Ten start je ale samozřejmě brutální, protože odehrajme za dva týdny pět zápasů. Ale musíme se s tím vyrovnat, nic jiného nám nezbývá," upozornil kouč Ostravy.

Baník do jarního restartu ligy stihne dvě přípravná utkání proti druholigovým týmům. Ve středu 6. ledna proti Prostějovu, v sobotu 9. ledna nastoupí proti Líšni. Oba zápasy se budou hrát bez diváků. „Je dobře, že ty zápasy odehrajeme. Hlavně pak pro ty kluky, co moc nehrávali. Tím, že je doba jaká je a nehrála se třetí liga, tak ti kluci, kteří byli náhradníky, neměli tolik dostatečné vytížení. Těm se tyhle zápasy mohou hodit, protože herní praxe je důležitá," nastínil Kozel.