Teplice angažovaly posilu se zkušenostmi z Itálie či Anglie

Obě strany jsou spokojené. "Avizovali jsme, že naší prioritou je přivést posily na post středního obránce, což se nám nyní s příchody Ondry Mazucha a Šimona Gabriela podařilo. Navíc přišel také Ruben Droehnle, se kterým počítáme na levou stranu obrany, ale může naskočit také na stoperu," pochvaluje si sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Ondřej Mazuch podepsal na Stínadlech smlouvu na rok a půl s následnou roční opcí, nosit bude číslo 2. "Jakmile přišla nabídka od Teplic, tak jsem nad ničím nepřemýšlel. Znám trenéra i Štěpána Vachouška. Chtěl bych Teplicím pomoci k co nejlepšímu umístění v tabulce," těší se na nové angažmá zkušený obránce.

📝Zkušená posila do obrany přichází do FK Teplice! Ondra Mazuch podepsal dnes smlouvu na Stínadlech. 💛💙



ℹ️Více informací najdete na webu ➡️ https://t.co/gs0Il4lqvf#OndroVítej #skláři pic.twitter.com/XT5PzWOhRS — FK Teplice (@FK_Teplice) January 5, 2021

Mazuch začal v české lize nastupovat už v sedmnácti letech. V roce 2007 pak odešel do italské Fiorentiny, kde si však připisoval starty pouze v Coppa Italia a v Primaveře, proto zamířil do Anderlechtu Brusel, kde už pravidelně nastupoval. Po sezoně 2010/2011 se stěhoval do Dněpropetrovsku, kde strávil čtyři roky, než se vrátil do České republiky do Sparty. Následně zamířil do anglického Hullu do druhé nejvyšší soutěže. Poté už následovalo angažmá v Mladé Boleslavi.

Mazák prověřený těžkými soutěžemi

"Ondra je fotbalista prověřený mnoha těžkými soutěžemi, v jednatřiceti letech je přesto v ideálním fotbalovém věku. Teplice sháněly zkušeného hráče a lídra, Ondra je pro tuto roli ideálním kandidátem," říká Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Mazuch nastupoval také za všechny národní týmy od kategorie U16 až do týmu dospělých, ve kterém má na svém kontě čtyři starty. V reprezentaci do dvaceti let byl spoluhráčem Jakuba Mareše na stříbrném MS do dvaceti let v roce 2007.

"Byli jsme s ním v komunikaci už delší čas, protože jsme chtěli stopera se zkušenostmi k našim mladým hráčům. Ondra je hráč, který své zkušenosti dokáže prodat, navíc je zvyklý na hřišti komunikovat a mužstvo řídit, což nám tu chybělo," vítá novou posilu trenér Radim Kučera.