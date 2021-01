Hlavně se neohlížet, velí Kučera zdecimovanému týmu

„Máme v přípravě patnáct stoprocentně připravených kluků do pole a tři hráče vracející se po zranění. Sedm fotbalistů v karanténě znamená obrovský zásah do tréninkového procesu. Představoval jsem si, že budeme pracovat na souhře a upevnění věcí, které jsem do hráčů vtloukal po nástupu k mužstvu," lamentuje Radim Kučera, který se klubu ze severu Čech ujal 30. listopadu a Teplice pod jeho vedením získaly deset bodů v pěti zápasech.

Ten poslední Kučera sledoval jen na dálku, protože měl pozitivní test na covid-19. „Následně jsem svátky prožil s rodinou v karanténě. Měl jsem mnoho času chystat si různé věci k herní strategii a rozestavení. Hodně jsme se sportovním manažerem Vachouškem řešili posily. A já se těšil, až se s mužstvem sejdeme kompletní," přiznává s dávkou hořkosti Kučera. Na kompletní kádr si bude muset určitou dobu počkat. „Ale taky nás koronavirus mohl stejně zasáhnout těsně před startem ligy, což by bylo horší," snaží se vše brát s nadhledem Kučera.

Radost mu udělaly nové akvizice, které se hlásily podle plánu. „Gabriel, Macej a Čtvrtečka s námi byli od soboty, kdy jsme přípravu zahájili. A v úterý dopoledne prošel úspěšně zdravotní prohlídkou Ondřej Mazuch, který přichází z Mladé Boleslavi a bude velkou posilou pro naši defenzivu. Právě na postu stopera jsme potřebovali posílit. V součtu s příchodem Gabriela a Droehnleho jsme defenzivu hodně pozvedli," lebedí si Kučera.

Bodová bilance, kterou se Severočeši po jeho nástupu pyšní, dává klubu naději odpoutat se po delší době od spodních pater tabulky. „Desetibodový zisk mužstvo nakopl. Byli jsme silni i v situaci, kdy někteří z hráčů nenastupovali na svých postech. Chceme do kluků dostat hlavně sebevědomí, aby se nevrátila doba, kdy výsledky byly hodně kolísavé," přemítá Kučera.

Nijak neskrývá, že s bývalým koučem Severočechů Hejkalem situaci týmu probíral. „Některé zápasy před nástupem do klubu jsem viděl. A klukům jsem i určité fragmenty utkání z minulosti pouštěl, aby si z toho vzali ponaučení. A současně jsem názorně na pěti šesti základních bodech ukázal, co vyžaduji a chci, aby plnili v následujících zápasech," vysvětluje Kučera.

„Byl bych rád, kdyby Teplice po letech, kdy se jim tolik nedařilo, nabraly lepší směr. Máme v kádru hráče se skvělou minulostí. Řezníček, Mareček, Mareš či Mazuch by měli být zárukou kvality a předávání zkušeností mladým talentovaným hráčům," doufá Kučera.

Už jen kvůli minulosti, kdy teplická Stínadla zažila předkolo Ligy mistrů či Evropskou ligu. „Teplice v minulosti vždy představovaly velice dobrou značku. Věřím, že pro hráče budeme zase zajímavou štací. Nechceme hrát v nižších patrech, ale budovat konkurenceschopný tým, který touží po úspěchu a výkonnostním růstu. Neskrývá ambice muž s hráčskými zkušenostmi z bundesligy pyšnící se triumfem v tuzemském poháru s olomouckou Sigmou.