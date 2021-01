Sešívaní hlásí vytoužený úlovek! Náhradu za Coufala našli v Dánsku

Chtěli ho již v létě, přichází až v zimě. Fotbalisty pražské Slavie posílil dánský reprezentant Alexander Bah. Třiadvacetiletý pravý obránce či záložník přestoupil do Edenu z dánského Sönderjyske a s českým mistrem a lídrem prvoligové tabulky podepsal smlouvu do 30. června 2025. Bah by se měl ve Slavii pokusit nahradit pravého obránce Vladimíra Coufala, který na začátku podzimu odešel do West Hamu.