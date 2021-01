Karvinou posílí mladík Kubala, Hanousek zřejmě zamíří na hostování

„Základem je slušná konkurence a tu na lavičce máme. Kluci, kteří momentálně nejsou v základu, kvalitu týmu zvyšují, a to je dobře. Cítím, že jsou nespokojení s tím že nehrají, což vítám. Mají to ale velmi těžké, protože se nám, snad až na Filipa Twardzika, který se zranil po utkání v Plzni, vyhýbala zranění i covid," popisoval Jarábek po úvodním lednovém tréninku. „Filip i Tomáš Jursa jsou už v pořádku a zapojili se normálně do přípravy," doplnil.

Nicméně úplně beze změn Karviná do jarní části nepůjde. Tým už opustil slovenský brankář Libor Hrdlička, který odešel na Slovensko, z hostování v Třinci se vrátil brankář Jiří Ciupa. Velmi blízko dohody s Karvinou je 20letý odchovanec Frýdku-Místku Jan Kubala, který v minulosti sbíral zkušenosti v italském Udine a nyní hrál druhou ligu za Vyšehrad. „Jsme dohodnutí, zbývá dořešit poslední detaily. Máme zájem i o další hráče, ale u nich zatím nevím, zda to dopadne, tak bych nechtěl konkretizovat. Uvidíme, co přestupové okno přinese," uvedl slovenský trenér Karviné.

Fotbalisté Karviné Vojtěch Smrž a Gigli Ndefe oslavují vítězství.

Vlastimil Vacek, Právo

Své místo v základu už na podzim asi definitivně ztratil zkušený středopolař Marek Hanousek a šanci dostat se do hry přes stabilní trio Herc-Ostrák-Qose, které doplňuje Brazilec Jean, by měl pramalou. Proto dostal svolení odejít. „Je to charakterově skvělý hráč a pro něj je prioritou hrát. Je možné, že pokud o něj některý klub projeví zájem, nebudeme mu bránit odejít někam na hostování," potvrdil Jarábek.

Karviná zahájí jarní část sezony na hřišti Slovácka (v sobotu 16. ledna od 16 hodin). „Hráči dostali volno přes svátky a následné testy ukázaly, že jsou dobře natrénovaní a můžeme naběhnout na klasický mikrocyklus. Žádné velké běhy nebudou, budeme pracovat především s míčem," uvedl trenér MFK Karviná.

Oproti minulým sezonám minimální zimní pauza Jarábkovi nevadí. „Tenhle systém s krátkou přestávkou, který v jiných evropských zemích funguje, mi docela vyhovuje. Jsem rád že v tomto počasí nemusíme dělat nějakou tvrdou zimní přípravu. Doufám, že počasí dovolí a hřiště budou v takovém stavu, že se bude dát hrát," řekl.

Karviná patřila na podzim k nejlepším týmům ligy na hřišti soupeře. Vyhrála čtyři ze sedmi utkání a v tabulce venkovních zápasů je za Slavií a Spartou třetí. Hra na vlastním hřišti byla ale velkým utrpením (jediná výhra ze sedmi utkání). „Zápasy doma jsou to hlavní, co potřebujeme zlepšit. Když hrajeme do plných, tak nám to nefunguje. Je to pomalé, musíme na tom zapracovat. Bylo to vidět i naposledy proti Pardubicím," poukázal Jarábek.