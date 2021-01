Sparta - Chrudim 6:0 Odrodilec Juliš podpořil kanonádu na Strahově hattrickem, Kozák má tržnou ránu na hlavě

Za celý podzim inkasoval čtvrtý tým druhé ligy jen devět gólů, nejméně spolu s vedoucím Hradcem Králové. Na Strahově se však Chrudim většinu času prvního duelu motala na vlastní polovině a její obrana se brzy začala hroutit.

První sestava Sparty evidentně zohledňovala jarní premiéru v Ostravě, kde se kouč Kotal bude muset obejít bez trojlístku hříšníků Krejčí mladší, Pavelka a Souček.

⏰ KONEC ZÁPASU



Sparta v prvním přípravném zápase poráží Chrudim 6:0! #acsparta pic.twitter.com/CAmsioGUob — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 6, 2021

Tři góly připravil kapitán Dočkal, třikrát se trefil kanonýr Juliš.

"V prvním utkání jsme podali dobrý výkon. Dobrý pohyb, dobrá kombinace pak přinesly ovoce i ve skóre. Dobré utkání," hodnotí pro klubový web trenér Václav Kotal.

Wiesner se ukázal

Hhodně vidět byl třeba Tomáš Wiesner. "Někteří hráči dostali příležitost a jsem rád, že zrovna Wiesner pochopil, co od něj chceme - náběhy za obranu do prostor. Dneska to dokázal i využít. Hodnotím ho pozitivně," líčí kouč.

🗣️ KOTAL | „V prvním zápase jsme podali dobrý výkon, měli jsme dobrý pohyb, dobře kombinovali. To pak přineslo ovoce i ve skóre. To bylo dobré utkání. Druhé utkání hrálo kombinované mužstvo na horším terénu, ale i to jsme zvládli.“ #acsparta



📺 ➡️ https://t.co/0AYVxr1nkz pic.twitter.com/Fb8yVkrgHM — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 6, 2021

Zbývající část zdravých hráčů nasadili Letenští do druhého utkání. Po delší absenci se na trávníku objevil také Libor Kozák, hned se ovšem znovu zranil. Sparta vyhrála 2:0.

"Mužstvu bylo doplněno hráči z rezervy, bylo to složité na kombinaci. A hlavně terén, ve druhém poločase už bylo hřiště pod sněhem, což nám ztěžovalo hru. I tak jsme soupeře do žádných velkých šancí nepustili. To je pro nás rozhodující," říká Kotal.

Kozákovo zranění by nemělo být vážné. "Má tržnou ránu na hlavě, dva stehy by to měly spravit. K fotbalu patří, žádný faul to nebyl. Jinak terén nebyl zmrzlý, sníh ztěžoval kombinaci, ale pro zdraví to žádný problém nepředstavovalo," dodává Kotal.