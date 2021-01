Penalta = jistý gól? Kdepak, pro Spartu fobie! Bez Kangy dala ze sedmi jedinou

Exekuce pokutových kopů se pro sparťany stala postupem času hotovou fobií. Pod špatnou bilancí jsou přitom podepsaní kapitán reprezentace, král střelců minulého ligového ročníku, nejlepší podzimní kanonýr i největší talent českého fotbalu...

Pořádek chtěl během první zimní přípravy zjednat odvážný mladík, také on však v konkursu na Kangova nástupce zle pohořel.

Sparta porazila v přípravě Táborsko 5:0.

Sport.cz

Adam Hložek (Sparta - Táborsko 5:0)

Sezona začala pohodovým srpnovým přáteláčkem na Strahově. Letenští byli v prvním poločase velmi produktivní. První pokutový kop po odchodu specialisty Kangy sice neproměnili, mladý Hložek za stavu 1:0 netrefil branku, minul levou tyč. Jinak si ale Sparta zastřílela. Koho by napadlo, že ostře sledovaný talent položil základ velkého penaltového trápení...

Bořek Dočkal (Karviná - Sparta 2:5)

...tím spíše, když první pokus v lize dopadl ve 3. kole podle očekávání. Domácí senzačně vedli o dva góly, favorit se však ještě do pauzy zvedl a dokázal manko srovnat. Nejprve snížil Hložek a už v nastavení pak autora hostující branky fauloval ve vápně Twardzik a Dočkal z penalty nezaváhal, byť Bolek vystihl směr střely. Reprezentační kapitán dal třetí gól v ligové sezoně, penaltu proměnil i minulý týden při výhře 3:1 v Lize národů na Slovensku.

Bořek Dočkal (Sparta - Zlín 3:1)

Závěr duelu 4. ligového kola byl divoký. Rozhodčí Rejžek po konzultaci s VAR nařídil po zákroku Procházky na Krejčího staršího penaltu. Dostál ji Dočkalovi za stavu 1:1 lapil, jenže Trávníkův centr si vzápětí kapitán Jiráček nešťastně srazil do vlastní sítě. Neproměněný pokutový kop tak domácí nebolel.

Bořek Dočkal ze Sparty při neúspěšné penaltové exekuci proti Zlínu.

Vlastimil Vacek, Právo

Libor Kozák (Sparta - Blansko 2:0)

Letenští si šetřili trávník na ligu, zápas 3. kola MOL Cupu se tak výjimečně hrál na Strahově. Druholigové Blansko v první půli zahodilo dvě tutovky, Sparta pak dvakrát trefila břevno. V 67. minutě byl za stavu 0:0 ve vápně faulován Minčev a sudí nařídil penaltu. K ní se postavil Kozák a trefil jen další tyč! V závěru však už hosté favoritovi neodolali.

Lukáš Juliš (Sparta - Slavia 0:3)

Klíčový moment celého ligového podzimu! Kdyby Sparta zvítězila, mohla se po 10. kole vrátit před sešívané do čela tabulky. Derby se zlomilo na rozhraní první půlhodinky. Nejprve se slávistický stoper Kúdela nedomluvil s brankářem a Kolář fauloval Krejčího staršího. Penalta! Míč si místo osvědčeného exekutora Dočkala vzal Juliš - a pohořel. Pálil po zemi a do středu branky, do Kolářových nohou, takže brankář svůj faul okamžitě napravil.

Slávisté gratulují brankáři Ondřeji Kolářovi poté, co zlikvidoval Julišovu penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

A tři minuty po zahozené penaltě už Sparta prohrávala. Sima vyskočil po Ševčíkově rohu nejvýš a zcela neobsazen hlavou otevřel skóre. Do přestávky se trefil ještě jednou, bylo vymalováno. Po Mikuláši tak platí, že Slavia neprohrála se Spartou od března 2016 ve 12 soutěžních zápasech po sobě!

Bořek Dočkal (Sparta - Liberec 1:1)

Ani poslední podzimní duel ve 14. kole Spartě nevyšel. Kapitán Dočkal se za bezbrankového stavu postavil po necelé půlhodině k pokutovému kopu. Sudí Marek se musel podívat na video, aby se ujistil, že Kačaraba skutečně Hancka fauloval. VAR mu domněnku potvrdil, jenže domácím to nebylo nic platné. Dočkalovu střelu do pravé části brány Nguyen vyrazil. A protože liberecký Mara po kuriózní Sáčkově ruce na druhé straně penaltu proměnil, Letenští už stihli zachránit jen bod.

ℹ Od konce minulé sezóny kopala @ACSparta_CZ celkem 7 penalt (4 v lize, 1 v MOL Cupu, 1 v letní přípravě a 1 v aktuální zimní). Proměnila jednu jedinou, Dočkalem proti Karviné.



❌ Hložek

❌ Dočkal

❌ Kozák

❌ Juliš

❌ Dočkal

❌ Souček — Sparťanské Noviny (@spartanske) January 6, 2021

Filip Souček (Sparta - Chrudim 2:0)

Jak začalo léto, tak i zima. Sparta se utkala na Strahově s druholigovým soupeřen ve dvou přípravných duelech na 2x 30 minut. Nejprve zvítězila 6:0, pak 2:0. Ve druhém utkání za stavu 2:0 byl ve 40. minutě ve vápně faulován Ryneš. První letošní pokutový kop. K míči se postavil Souček, jenže přestřelil bránu.

Souhrn? Celkem sedm penalt, čtyři v lize, jedna v poháru a dvě v přípravě. Jen jediná proměněná. Buď Dočkal srovná mířidla, nebo se musí najít jiný spolehlivý exekutor. Jinak může Sparta v klíčových chvílích krvácet dál.