Velký návrat! Fotbalistům Zbrojovky pomůže v boji o záchranu stoper Pernica

Fotbalistům Brna pomůže v jarní části nejvyšší soutěže v boji o záchranu třicetiletý stoper Luděk Pernica, který se do klubu vrací po šesti a půl letech z Plzně, kde neměl v poslední době místo v základní sestavě. Do Zbrojovky přichází na půlroční hostování, k šestnáctému celku prvoligové tabulky se připojí v pondělí.

„Návrat do Brna jsem preferoval jako hlavní možnost. Přicházím s jasným cílem pomoct udržet mužstvo mezi elitou. Udělám pro to maximum," tvrdí Pernica. Přestože ze Zbrojovky odešel už v roce 2014, najde zde i teď řadu známých tváří. „Odmalička znám Ondru Vaňka. Tehdy tu byli Šimon Šumbera či Honza Sedlák. Známe se pochopitelně i s Kubou Šuralem. Kouče Dostálka jsem zažil ještě jako hráče. Stejně tak trenéra brankářů Martina Doležala," vyjmenovává. V Brně by měl nosit dres číslo 44.

Trenér Richard Dostálek výraznou defenzivní posilu vítá. „Perňa je v rámci české ligy nadstandardní fotbalista s velkým vztahem ke Zbrojovce. V Jablonci a v Plzni nasbíral cenné zkušenosti. Věřím, že nám hodně pomůže nejen na hřišti, ale i v kabině," očekává brněnský kouč.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>