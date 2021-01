Mladá Boleslav - Bohemians 0:2 Klokani generálku zvládli, naopak Jablonec prohrál s Duklou. Trefil se i Šebrleho syn

Dukla, které patří po podzimu v druhé lize osmé místo, už v páté minutě vedla 2:0. Skóre otevřel Štěpán Šebrle, syn olympijského vítěze v desetiboji Romana Šebrleho. Jablonec rychle snížil poté, co uzdravený Kratochvíl proměnil penaltu, ale další šance už druhý tým prvoligové tabulky neproměnil. Naopak v polovině druhé půle ještě jednou inkasoval.

"Zarazil mě vstup do zápasu, ve kterém jsme dostali úplně zbytečně dva góly. Dukla začíná až v březnu, hrála první přípravný zápas a hrála proti lize, byla motivovaná. Mrzí nás, že jsme neuhráli lepší výsledek, chceme vyhrávat i přáteláky. Hlavně teď potřebujeme dostat do hry zraněné Schranze a Kubistu. Dobré je, že už je stoprocentně zdráv Kratochvíl," citoval klubový web jabloneckého trenéra Petra Radu.

Opavští nasadili do základní sestavy v zápase na hřišti Podbeskidzie hned šest zimních posil, k výhře to ale nevedlo. "První poločas byl z naší strany rozháraný. Do hry jsme poslali šest nových hráčů a ti s naší hrou nejsou sžití. Po přestávce šla naše hra nahoru i díky tomu, že naskočil Holík. Mrzí mě, že jsme nevyužili ani jednu ze čtyř gólových příležitostí," uvedl asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.

Jarní část ligové sezony po rekordně krátké zimní přestávce začne za týden.