Brno - Trnava 1:0 Dostálek věří, že Zbrojovka bude konkurenceschopná. Olomouc padla na penalty

Během pobytu na Maltě se vedení brněnského klubu domluvilo na hostování odchovance Luďka Pernici z Plzně a před podpisem je příchod Jiřího Texla z Olomouce, který na podzim působil v Opavě. Oba zkušení hráči by měli pomoci Brnu k záchraně. Zbrojovka přezimovala na 16. místě se ziskem devíti bodů.

Na rozdíl od Pernici a Texla mohl Dostálek na Maltě vyzkoušet slovenského obránce Timoteje Záhumenského. "Timo se prezentoval během celého přípravného kempu velmi dobře. Podobně to vidí i vedení, které teď bude jednat s hráčem o smlouvě. Já ho rád v týmu přivítám," řekl Dostálek.

Pomalu se mu začíná rýsovat základní sestava, byť nečekaný přetlak může mít Brno ve středu obrany. "Příchod Pernici jednoznačně vítám. I když musím říct, že Kuba Šural odehrál dnes výborný zápas. Pernica tak má týden na to, aby ho z místa vytlačil," usmál se Dostálek. "Posílí to konkurenci, teď už bude záležet jen na hráčích. Potřebujeme je dostat na trénink, pak se uvidí. Máme ale málo času, což je realita doby."

Zatímco v obraně a ve středu pole Brno posílilo, nejbolavějším místem Zbrojovky bude na startu jara útok. Zranění jsou Antonín Růsek a Jakub Přichystal, o post hrotového útočníka se poperou Jan Hladík, Martin Zikl a David Fila. V první lize dosud dal dva góly pouze Hladík. Na exponované místo pravděpodobně posila nepřijde.

"Protočili jsem tady tyto tři hráče a budeme s nimi pracovat do začátku soutěže, aby se dostali do větší pohody. Pokud budou makat tak jako v některých fázích dnešního utkání, tak půjdeme do soutěže konkurenceschopní," uvedl Dostálek.

Brno vstoupí do ligy příští sobotu zápasem v Mladé Boleslavi.