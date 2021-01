Stronati zůstává. Jsem v pohodě, budu dál bojovat za Baník, říká

„Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Maďarský klub nabízel odstupné, které by pro Baník rozhodně nebylo zanedbatelné, nicméně po zvážení a diskuzích s trenérem Lubošem Kozlem, Michalem Bělákem (ředitel klubu) a Aloisem Grussmannem (sportovní manažer) jsem došel k závěru, že než peníze je v této chvíli je pro Baník prospěšnější, když Patrizio zůstane. Tak vysoká nabídka zase nebyla," řekl pro klubový web Brabec.

Boss Baníku upozornil, že klub nemusí prodávat hráče z důvodu přežití. „Ani v současné těžké době nemusíme kývnout na každou nabídku, která přijde. Máme prostor k tomu, abychom zvážili, zda je nabídka pustit jednoho z lídrů týmu výhodná," dodal Brabec.

Ladislav Takács ze Slavie Praha a Patrizio Stronati z Baníku Ostrava během utkání 15. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho rozhodnutí potěšilo jak fanoušky, tak především trenéra Kozla. „Jsem samozřejmě rád. Se Ziem (Stronatim) jsme o tom hodně mluvili. Každý hráč se chce dostat do zahraničí a něco si vydělat, ale je mu 26 let a to by měl mít fotbalista ještě i sportovní motivaci. V Maďarsku jsem působil a mohu porovnávat. Nevím o nikom, kdo by šel do Maďarska a z něj se dostal někam dál. Ta liga nemá takovou úroveň jako česká. Vím, že mu ty peníze neutečou," uvedl Kozel.

Fotbalisté Baníku Ostrava (zleva): Dyjan Carlos De Azevedo, Martin Fillo, Nemanja Kuzmanovič, Jakub Pokorný, Václav Procházka, Patrizio Stronati a Jiří Fleišman oslavují gól na 2:0 proti Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Rozhodnutí majitele Stronati přijal v klidu. „Věřím, že bychom tuto sezonu mohli dotáhnout k evropským pohárům. Jsem v pohodě. Dál budu bojovat za Baník," uvedl. Odchovanec hlučínské kopané věří, že po sezoně přijde nabídka ještě lepší. „Puskás je takový spíše umělý klub. Nemyslím si, že Ziovi může něco utéct. V Maďarsku by odehrál dva tři těžké zápasy, a zbytek týmů by patřilo spíše do spodku naší ligy. Přál bych mu, aby pomohl Baníku i sobě a dostal se třeba v létě ještě do lepší soutěže," uvedl Kozel.

Přetlak v defenzivě tak zřejmě odnese Ukrajinec Azackij, který v nedělní generálce proti Líšni (2:0) zůstal mimo sestavu. Na stoperu se vedle Stronatiho objevil Jakub Pokorný, po přestávce se do hry dostali Jaroslav Svozil a mladík Ondřej Kukučka. „Je tam nějaká nabídka, řeší se to. Je možné, že odjede," připustil Kozel, který má za Acackého alternativu.

„Máme tady mladého nadějného stopera (Kukučku), v němž vidíme velkou perspektivu. Bylo by zbytečné, aby tady byli čtyři stopeři věkově zhruba stejně staří. Navíc mu v létě končí smlouva, která by zřejmě stejně nebyla obnovena, takže i pro klub by bylo lepší, kdyby odešel teď za nějakou náhradu než v létě zadarmo," vysvětloval Kozel.