První přestup v kariéře, rovnou do Plzně! Viktoria vítá posilu

Avizovaný transfer se stal skutečností. Fotbalisty Plzně posílil záložník Šimon Falta, který přestoupil z Olomouce. Sedmadvacetiletý hráč podepsal s Viktorií smlouvu na dva a půl roku. Falta tak vůbec poprvé v dospělé kariéře mění dres. Viktoriánský premiérově oblékl pro fotografy právě během pondělí a ihned se zapojil do tréninku. Na dresu bude nosit číslo 21.

Často se dívají do Olomouce. Našli v ní i další posilu. „Nabídka z Viktorky mě velmi potěšila a jsem rád, že došlo k dohodě klubů. Je to pro mě obrovská výzva, na kterou se těším a budu chtít týmu pomoci," avizuje po podpisu smlouvy Šimon Falta na klubovém webu. „První dojmy jsou skvělé, zázemí i prostředí Doosan Areny se mi moc líbí," pochvaluje si.

„Šimon dlouhodobě prokazuje svou kvalitu. Stal se oporou týmu, nastupoval do většiny zápasů a podával kvalitní výkony, čímž nás zaujal a jsem rád, že ho nyní můžeme přivítat v našem dresu," líčí generální manažer klubu Adolf Šádek. „Věřím, že půjde ve stopách Lukáše Kalvacha, který k nám přišel rovněž z Hané a velmi brzy se stal jednou z klíčových postav. Podle mě velmi dobře zapadne i do kabiny a samozřejmě Šimonovi přeji, aby se mu u nás dařilo," dodává.

„Jsem rádi, že se přestup podařilo realizovat. Šimon přestupuje do jednoho z nejlepších klubů u nás a je to pro něj další posun v kariéře," komentuje transfer David Nehoda z agentury Nehoda Sport, která hráče zastupuje.

Sedmadvacetiletý krajní záložník působil v Olomouci od svých 14 let. Do A týmu poprvé nakoukl v roce 2013 při debutu v březnu proti Jihlavě, od té doby se v něm postupně usazoval a připsal si celkem 147 startů v české nejvyšší soutěži (v sezonách 2014/2015 a 2016/2017 hrála Sigma druhou ligu). Během nich nastřílel 15 gólů a přidal 17 asistencí. V této sezoně zasáhl zatím do všech 14 ligových zápasů a připsal si dvě branky - prosadil se proti Brnu a právě Plzni.

Na svém kontě má Falta také dva reprezentační starty. V roce 2017 debutoval na turnaji v Kataru proti Islandu, když nastoupil na závěrečné minuty. V následujícím utkání s domácí reprezentací už hrál v základní sestavě.

V mládeži kromě Olomouce působil Falta ještě v Dolní Dobrouči, Letohradě a Ústí nad Orlicí.