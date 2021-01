Hráčem prosince v české lize byl zvolen Sima, trenérem Rada

Simu si až v průběhu podzimu vytáhl z třetiligové rezervy Slavie kouč A-týmu Jindřich Trpišovský, předtím senegalský ofenzivní hráč působil v Táborsku. Devatenáctiletý talent začal ve velkém stylu a v osmi ligových zápasech si připsal sedm branek. Ve čtyřech prosincových duelech nejvyšší soutěže skóroval pětkrát a k tomu přidal jednu asistenci.

Sima, který na podzim zaznamenal také tři góly v základní skupině Evropské ligy, porazil v hlasování fanoušků za prosinec jabloneckého Martina Doležala a Dyjana Carlose de Azeveda z Ostravy.

„Je to neuvěřitelné. Jsem šťastný, že tu můžu být. Hodně lidí mi pomohlo - spoluhráči i lidé z klubu. Pomohli mi hned během mých prvních dnů ve Slavii, takže i díky tomu se tu cítím dobře," řekl Sima pro klubový web po vítězství v derby na Spartě.

Záložník @slaviaofficial Abdallah Sima se stává Hráčem měsíce prosince. Mezi trenéry jste zvolili Petra Radu z @FKJablonec 🥇 pic.twitter.com/y8Hnuv2p3x — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) January 11, 2021

Rada prožil s Jabloncem mimořádně povedený závěr podzimní části, po kterém Severočeši nečekaně přezimují na druhém místě neúplné tabulky. Dvaašedesátiletý bývalý trenér české reprezentace dovedl své svěřence v prosinci v šesti zápasech k pěti výhrám a jedné remíze. Jablonec se mimo jiné blýskl obratem z 0:2 na 3:2 proti Plzni. Rada za sebou v hlasování nechal slávistického Trpišovského a ostravského Luboše Kozla.

Rada netají, že je mu příjemné, když se o něm píše v souvislosti s případným angažmá v Plzní. „Platí to pro každého trenéra. Dnes, když otevřete noviny, všude je Trpišovský. I jeho to určitě těší. Já jsem však také jako někteří jiní vydal knížku a mám na to nárok, protože čtyřicet let ve fotbale je, myslím, dost. Jenže to není publikované, protože jsem Rada, vyvrhel, nebo trošku kontraverzní člověk. Takže to jde stranou," posteskl si po skončení podzimu.

Trenér Jablonce Petr Rada.

"Potěšil mě ale jeden kamarád, když si knihu chtěl koupit, šel za prodavačkou a ona mu říkala: Rada je vyprodanej, ale máme tady Trpišovského. To jsem byl rád," dodal kouč Jablonce s úsměvem.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.