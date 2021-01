Zavadil se v roli manažera našel. Návrat na trávník? Muselo by to hořet, abych ještě hrál, culí se

Svůj rekord fotbalový záložník Pavel Zavadil možná už nevylepší. Nejstarší hráč, který kdy hrál českou ligu (42 let, 7 měsíců a 5 dnů), po konci podzimu přešel do pozice sportovního manažera Opavy. V nové roli se činí. Během třech týdnů se podílel na příchodech osmi posil, které mají poslednímu týmu tabulky pomoct k záchraně. A úplně nevyloučil ani návrat na trávník...

Vplul jste se do nové role hladce?

Přestože jsem se na ni nějakou dobu připravoval, musel jsem do toho skočit rovnýma nohama. Potřebovali jsme rychle udělat posily, které nám můžou pomoct k záchraně. Tohle byla první věc, na které jsem pracoval. Jsem rád, že mi kluci z realizačního týmu a z vedení pomáhali. Mám radost, že týden před startem do jarní části máme kádr uzavřený.

Nezahálel jste, přivedl jste osm posil.

Poslední týdny jsem se nezastavil, bylo toho hodně. Po podzimu jsme situaci bleskově zanalyzovali. Bylo jasné, že do kádru musíme sáhnout, pokud chceme ligu udržet. Naši mladí kluci musejí projít vývojem, přes kluby v nižších soutěžích. Nejde jít hned z dorostu do první ligy. Tohle zvládne možná jeden hráč, ne deset. Proto jsme přivedli hráče, kteří jsou ligou obouchaní, kteří ji znají. Zlatana Ibrahimovice asi nekoupíme, ale věřím, že jsme posílili dobře.

Pavel Zavadil jako režisér hry Opavy

Vlastimil Vacek, Právo

Shodli jste se na posilách s trenérem Radoslavem Kováčem?

S Radkem se známe strašně dlouho, máme podobný pohled na fotbal. Což je moc důležité, jinak by spolupráce nemohla fungovat. Shodli jsme se na všech hráčích, které jsme angažovali.

Po nástupu do funkce manažera jste prohlásil, že se budete udržovat, abyste v případě nutnosti mohl týmu na jaře ještě pomoct na hřišti. Stále to platí?

Nikdy neříkej nikdy, ale vzali mi už i číslo.(směje se) Záložník Aleš Nešický, který přišel na hostování z Liberce, má mojí sedmičku, tak už je to asi rozhodnuté. Musela by nastat opravdu mimořádná situace. Muselo by to hořet, abych ještě hrál. Na mojí pozici máme Christa Tiéhiho, je to skvělý hráč. Naplno se teď věnuji práci manažera, byť s mužstvem jsem absolvoval tři tréninky. Jen jsem oživil fyzičku. Spíš jsem ale sledoval, jak hráči vypadají. Chci je mít pod kontrolou.

Jste na bývalé spoluhráče přísný?

Vždycky jsem dával fotbalu sto procent, takhle chci jet dál. Chci, aby mu maximum dávali i všichni moji podřízení. Vím, že na mně leží velký díl zodpovědnosti. Vnímal jsem jí už jako hráč, s přibývajícími roky víc a víc. Vnímám, kde se v tabulce pohybujeme, kolik máme bodů. Mužstvu i realizačnímu týmu absolutně věřím. Potřebujeme samozřejmě výsledky. Může se na jaře stát cokoli, nemusí se záchrana povést. Musíme však pro ni udělat maximum, mít čisté svědomí.

Joss Didiba z Opavy se diví verdiktu sudího.

Radek Petrášek, ČTK

S většinou hráčů jste byl ještě před měsícem v kabině, teď některým z nich musíte říkat i nepříjemné věci. Například, že odejdou na hostování. Nemáte v sobě brzdu?

Takový je fotbalový život. Také jsem si tím jako hráč prošel. V takových situacích nebývá někdy reakce dotyčných hráčů pozitivní, jenže já jsem zvyklý říkat věci na rovinu. Tak, jak jsou. I když leckdy bolí. Razím odjakživa zásadu, že lepší je všechno říct hned napřímo, než aby se to dotyčný dozvěděl oklikou. Můj přístup se rozhodně nemění, budu se chovat férově dál.

Fotbalistům často po kariéře chybí kontakt se spoluhráči, kabina, legrácky v ní. Vám také?

Ani jsem neměl čas nad tímhle přemýšlet. Jasně, nynější práce je něco jiného. Jako hráč se staráte jen o sebe. Připravíte se ráno na trénink, den máte úplně jinak postavený. Funkce sportovního manažera je náročnější. Ale strašně mě baví a naplňuje. Myslím, že jsem do toho vstoupil správně.