Karviná získala řeckého obránce Kokovase z Bochumi

"Stelios je využitelný na kraji, ale může hrát i stopera. My s ním však počítáme na kraj hřiště. Je to levák s velkou perspektivou a myslím si, že má na to se v české lize prosadit," uvedl sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Kokovas v Bochumi nastupoval především za dorostenecké kategorie do 17 a 19 let, za A-tým odehrál šest zápasů ve druhé bundeslize. Rodák z Larisy má na kontě dva starty za řeckou reprezentační devatenáctku.

"Celkově se mi při jednání líbil přístup lidí z klubu. Je důležité, zvlášť v mém věku, cítit důvěru. Také od prvního setkání s novými spoluhráči a trenéry vnímám, že mě přijali v pohodě a od začátku se tady cítím příjemně," řekl Kokovas. "Pro první dny a týdny v novém působišti je pro mě velké plus, že se bez problémů dorozumím - hráči v kabině umí řecky, anglicky i německy. To samé i trenéři," dodal řecký obránce.