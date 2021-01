Návrat do reprezentace mě láká, evropské poháry stejně tak, přiznal Falta po přestupu do Plzně

Nejdřív se musí zabydlet. V Plzni, kam se po přestupu z Olomouce stěhuje s manželkou a dvěma malými syny, ale zároveň i v sestavě Viktorie, které se sedmadvacetiletý Šimon Falta upsal na dva a půl roku. „Až jednou s fotbalem skončím a má kariéra se definitivně uzavře, chtěl by se do Olomouce samozřejmě vrátit. Teď ale řešíme stěhování,“ přiznává nová akvizice v kádru Západočechů, že mu první přestup v životě dává zabrat.

Na Hané vyrostl, v Olomouci od čtrnácti let hrál, před osmi lety debutoval v dresu Sigmy, za kterou sehrál 147 ligových zápasů. Teď půl roku před vypršením smlouvy zamířil poprvé na jinou štaci.

„První jednání proběhla hned po Vánocích," prozradil Falta, že rokování mezi Plzní a Olomoucí mělo rychlý spád. K dohodě o přestupu došlo promptně, takže v pondělí se Viktorii upsal a hned se zapojil do přípravy Guľova týmu.

„Plzeň má velké ambice. Vlastně ty nejvyšší. Vyhrávat tituly, poháry, startovat pravidelně na evropské pohárové na scéně," netajila nová posila, že ji plány a cíle Viktorie imponují a lákají.

„Nejdřív se ale musím zabydlet, poté se prosadit do sestavy a teprve pak mohu myslet na poháry," uvědomuje si záložník se spoustou ligových zkušeností, že jednotlivé kroky na sebe musí postupně navazovat.

Výhodou pro Faltu přitom bude, že po trase Olomouc - Plzeň už před ním někteří bývalí spoluhráči putovali. Třeba s Kalvachem se znovu potká v kabině i jednom týmu.

„Mělo by to být v pohodě, protože některé kluky znám nejen z Olomouce, ale i reprezentace," připomenul Falta v rozhovoru pro klubový web dva reprezentační starty, které má na kontě.

„Rád bych se do národního mužstva ještě někdy podíval. Vždyť reprezentace je snem každého," netajil. Stejně tak ho lákají evropské poháry. „Vyzkoušel jsem si je už v Olomouci a byla to obrovská zkušenost. Chtěl by je zažít znovu, vždyť pávě proto fotbalu hraju."

Plzeň ho zlákala do svých služeb právě proto, aby jí na evropskou scénu zase pomohl. „Moc se těším a věřím, že budu připravený, abych mužstvu pomohl, i když vím, že o místo v sestavě budu bojovat. Ale zdravá konkurence v kádru být musí," nechal se slyšet hned pom příchodu Falta, který na podzim v olomouckém dresu zasáhl do čtrnácti utkání, v nichž vstřelil dva góly. Mimochodem jeden z nich právě Plzni