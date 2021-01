V blbé době chceme zlatý hattrick pro lidi, říká borec, od jehož příchodu brala Slavia v každé sezoně trofej

Prožívá báječnou část kariéry! Od přestupu do Slavie v lednu 2018 neuplynul rok, aniž by obránce Ondřej Kúdela nad hlavu nepozvedl nějakou trofej. Za tři roky se vypracoval v jednu z klíčových postav Trpišovského družiny. A doufá, že na konci probíhajícího ročníku potřetí v řadě bude slavit mistrovský titul. „Jde o sen, za nímž všichni půjdeme," říká odhodlaně.

Jak moc se za tři roky, které jste v Edenu prožil, změnila Slavia?

Minimálně z hlediska herního. Od příchodu trenéra Trpišovského se snažíme hrát ofenzivně, napadat soupeře. Náš styl zůstává stejný. Ale hráči se mění hodně. To je fakt. Zásahů do sestavy bylo mnoho. Někdy chvilku trvá, než se vše vyladí. Jako třeba na startu podzimu, kdy jsme si na sebe určitou dobu zvykali. Ale pořád, ať je v sestavě kdokoli, je Slavia charakteristická ofenzivním pojetím.

Posunula se i vaše pozice. Z řadového hráče jste se stal oporou a zástupcem kapitána.

Je fakt, že patřím do skupiny hráčů, která vede v případě potřeby debaty s trenéry či vedením. Líbí se mi, jak jsou trenéři otevření. Většinu záležitostí s námi probírají, chtějí znát náš názor. Nicméně já jsem pořád nohama na zemi. Vždy přijmu jakoukoli úlohu. Mohu být součástí skvělého týmu, což je pro mě radost. Byť patřím služebně k nejstarším, místo jisté nemám. A není to jen fráze. Kdyby fanoušci viděli naše tréninky, pochopili by. Je to děsná jízda.

V sobotu vstoupí Slavia do druhé části ligové soutěže. Stačil jste si po náročném podzimu proloženém zápasy Evropské ligy odpočinout?

Volno bylo hodně krátké. Vlastně jen pět dnů. Přišlo mi, že jsem ani nestihl vyjít z garáže do bytu a už jsem zase mazal zpátky. První volný den jsme měli čtyřiadvacátého prosince. Ke všemu byla přítelkyně nemocná a její rodiče taky. Já jsem si onemocněním covid-19 prošel už v listopadu a podle vyšetření mám hodně protilátek. Takže jsem mohl bez problémů absolvovat individuální tréninky. Šel jsem dokonce o den dříve, dobrovolně.

Kvůli koronaviru jste neabsolvovali soustředění v Portugalsku, a dokonce jste nehráli ani jeden přípravný zápas. V jakém je Slavia rozpoložení?

Krátká pauza byla pro všechny nová. Jsem zvědavý, jak to ovlivní průběh soutěže. Do výsledků určitě budou promlouvat terény, protože kvalita hřišť bude až na výjimky špatná. Do toho hodně bídné počasí. Nám koronavirus naboural přípravu hodně. Místo v teple jsme se chystali v Česku, hodně z kluků bylo navíc nemocných a s nimi prakticky celý realizační tým. Všichni byli pozitivní. Přípravu vedli trenéři brankářů. Hodně jsme pak komunikovali s trenéry po telefonu. Vážně problematický úvod roku.

Může nynější dění poznamenat ambice a plány Slavie?

Ani náhodou. Jednoznačným cílem je zisk třetího titulu. Chceme zlatý hattrick! Dvacet let se žádnému klubu nepodařilo vyhrát ligu třikrát v řadě. Uvědomujeme si, jak těžký úkol nás čeká, ale v téhle blbé době je obrovskou motivací vybojovat titul pro fanoušky. Všechny nás děsně mrzí, že lidé nemohou být na stadionech. Zejména pak na našem v Edenu. Představují přidanou hodnotu našeho výkonu. S nimi je to úplně jiný sport.

V minulé sezoně jste měli po podzimu obří náskok, ale pak jste se v průběhu jara o titul strachovali. Nyní máte k dobru na druhý Jablonec šest bodů. Jste průběhem loňského ročníku poučení?

Stejně jako před rokem se i nyní každý tým proti nám bude chtít vytáhnout a ukončit naši neporazitelnost. Největší rozdíl z mého pohledu představuje právě faktor koronaviru, protože kvůli němu je třeba hodně improvizovat. Přichází nečekané zásahy do sestavy. Bude naší velkou výhodou, že máme široký kádr. Když to vezmu ze svého pohledu, na konci podzimu jsem mlel z posledního. I David Zima byl děsně domlácený. Při zranění Davida Hovorky a Laca Takácse jsme na post středního obránce neměli alternativu, občas tam zaskakoval Jan Bořil. Ale teď jsme silnější.

Ondřej Kúdela (vlevo) a Jan Kuchta ze Slavie oslavují gól na 2:0 během utkání 5. kola ligy proti Slovácku.

Vlastimil Vacek, Právo

Jednadvacet zápasů vás čeká v ligové soutěži, k tomu minimálně dva duely Evropské ligy proti Leicesteru a jeden v tuzemském poháru. Děsí vás velká porce zápasů?

Neřeším to. Vím, že v úvodu budeme hrát systémem středa neděle, což bude hodně vyčerpávající. I proto je tak důležité, že přišli noví kluci. A pochopitelně je nutné maximálně dbát o tělo. V klubu máme veškerý servis v podobě rehabilitace. Je třeba dobře spát, správně jíst, používat vhodné doplňky pro tréninky. Já kromě možností v rámci Slavie využívám i fyzioterapeuta, k němuž chodím už hodně dlouhou dobu. Není to jako když jsem začínal, že stačilo protažení po tréninku, občas masáž a hotovo. Doba je jinde. Beru to jako nadstavbu, kterou musím tělu dopřát, abych mohl odvádět patřičné výkony.

Než dojde na váš souboj proti Leicesteru v Evropské lize, odehrajete netradičně sedm soutěžních zápasů. Máte výjimečného protivníka už v hlavě? Nebo je souboj v úvodním vyřazovacím kole soutěže příliš daleko?

Těšíme se na další konfrontaci s anglickým týmem. V osudí byly týmy z východní Evropy, jimž jsme se chtěli vyhnout, což se splnilo. A jinak bylo jedno koho dostaneme. Že to vyšlo zrovna na Leicester je super. Půjde o konfrontaci s fantastickými hráči jako Vardy, Maddison, Evans... Možnost poměřit se s Vardym mě hodně láká. Ve čtyřiatřiceti letech je neuvěřitelný. Má skvělé zakončení oběma nohama, hlavou, fantastický výběr místa ve vápně. Dohrává souboje, je důrazný. Jenže se hraje až za pět týdnů, a tak nemá smysl si v dnešní době dávat zápas do hlavy.

Platí to samé i směrem k mistrovství Evropy, které by se mělo odehrát v červnu a červenci a vy si můžete nepochybně dělat nárok na místo v kádru trenéra Šilhavého?

Moc bych si start na turnaji přál. Ale uvědomuji si, z kolika adeptů na pozici obránců bude trenér vybírat. Když to nevyjde, nesesypu se. Ale určitě nechodím a nebudu si dalších pět měsíců říkat, že bude evropský šampionát, kam chci jet. Prioritou je, aby se dařilo Slavii. A pak se uvidí, jestli si vybojuji místo.