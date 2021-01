Zimní liga otevírá brány. Kluby stojí vyhřívání trávníku až 50 tisíc denně

„Vyhřívání na Stínadlech běží v podstatě nepřetržitě od šestého listopadu. Podle počasí buď jen v udržovacím módu nebo na větší výkon. Trávník je v dobrém stavu, věříme, že se s Jabloncem hrát bude," říká teplický tiskový mluvčí Martin Kovařík. Povinnost vlastnit vyhřívanou hrací plochu mají prvoligové kluby od sezony 2011/2012. Technika je ale i tak na rozmary počasí občas krátká. Riziko odkládání zápasů s brzkým startem zákonitě roste. Jaký nejvyšší mráz a porci sněhu je vlastně schopno zařízení zvládnout?

„Čím vyšší mráz, tím déle trvá vytopení plochy na potřebnou teplotu, protože není možné topit na extrémně vysokou teplotu, aby se kořínky trávy nespálily," podotýká Kovařík. „Při teplotě do minus deseti patnácti stupňů, která v Liberci může být, topení funguje. A sníh? Třeba tři čtvrtě metru jsme měli pryč za pět dnů. Topit jsme začali minulý čtvrtek, naplno na sobotní zápas s Bohemkou od pondělního rána," podotýká technický ředitel Slovanu Liberec Vlastimil Čadílek.

Zleva Martin Doležal, Michal Jeřábek a Tomáš Smejkal na tréninku fotbalistů Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Právě u Nisy a v sousedním Jablonci jsou nejsložitější klimatické podmínky z ligových destinací. Oba kluby tak mají logicky i nejvyšší náklady na vyhřívání. Letos budou rekordní.

„Bude to o hodně víc, protože loni se skoro netopilo. Už teď máme propáleno víc než za celý loňský rok. Jeden den nás stojí padesát tisíc. Minimálně budeme topit ještě na duel se Zlínem, uvidíme pak, co únor a březen. Každopádně jedno utkání nás bude stát až mezi třemi sty až čtyřmi sty tisíci korun," tvrdí Čadílek. Pro ilustraci, Teplice jeden den topení vyjde přibližně na třicet tisíc, Bohemians 1905 v klimaticky příznivé Praze mezi 7-8 tisíci. A to se zřejmě budou dělit o náklady s Pardubicemi, které mají v Ďolíčku přechodný asyl.

„V této sezoně počítáme s náklady okolo milionu korun. Rozdíl bude cca dvě stě tisíc oproti loňsku, kdy se začínalo topit později ke konci roku i později na začátku přípravy," dodává Milan Boubín, technický ředitel Klokanů.

Tomáš Smejkal na tréninku fotbalistů Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Kluby připouštějí, že kvůli úsporám budou vyhřívání v době venkovních zápasů vypínat.

Což se týká především Liberce s Jabloncem. Nebude to však mít negativní vliv na kvalitu trávy? „Nikoli. Od půlky listopadu tráva neroste. Jde jen opravdu o to, aby hřiště nebylo zmrzlé a nebyl na něm sníh. Tráva v Liberci zase začne růst na přelomu března a dubna, podle počasí. I když topíme, nevyroste nám ani o centimetr," říká Čadílek.

Bořek Dočkal ze Sparty

Vlastimil Vacek, Právo

„Topení je podmíněno teplotou povrchu plochy, která se pohybuje okolo deseti stupňů. Pokud je tedy teplota taková i bez vyhřívání, je možné ho přerušit. Pokud ne, topíme nepřetržitě," uvádí Kovařík. Ještě ve čtvrtek byla i u Nisy zelená tráva. Jenže nejen v Liberci má až do soboty hustě sněžit, k tomu silný mráz.

„Co se týká celkově ligy, je jasné, že hodně budou rozhodovat terény. Je otázkou, jak je to teď a jak to bude v únoru. Důležité bude, kdo a jak se na to připraví a jak bude schopný se s tím porvat. Každopádně s asistentem Pavlem Medynským jsme si koupili boty, vyrobené ze skafandru a mají strašně širokou a vysokou podrážku. Takže jsme vybavení a určitě nám zima od nohou nebude," podotýká s úsměvem kouč Slovanu Pavel Hoftych.