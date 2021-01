Dokud bude na pohárovou Evropu šance, budeme se rvát, ubezpečuje olomoucký kouč Látal

Účast v pohárové Evropě se na jaře pokusí vybojovat fotbalisté olomoucké Sigmy. V zádech budou mít nového generálního sponzora společnost Tipsport, ale také se budou muset obejít bez jednoho z klíčových hráčů, záložníka Šimona Falty, který přestoupil do Plzně.

„Je to pro nás obrovské oslabení. Šimon je po rychlostní stránce výborně vybavený. Použitelný je navíc ve středu pole i na krajích, hodně toho naběhá. Bude nám moc chybět," přiznal olomoucký lodivod Radoslav Látal. Varianty, jak sedmadvacetiletého středopolaře nahradit, připravené má. Hovořit však o nich nechtěl. „V dnešní době pandemie, to nemá smysl. Dnes je to tak, zítra jdeme na testy a všechno může být jinak," vysvětlil.

Posily kromě gólmana Matúše Macíka ze slovenského Ružomberoku zatím žádné nepřivítal, ale jinak mu kádr zůstal pohromadě včetně špílmachra Davida Housky, jemuž v červnu končí v Sigmě smlouva a chce stejně jako Falta odejít. „Abychom ho pustili, musela by přijít nabídka jako kdyby byl ještě rok a půl pod smlouvou. Zatím žádné takové signály nejsou. Předpokládám, že kádr teď neopustí. Naopak, rádi bychom přivedli jednoho krajního hráče alespoň na hostování," uvedl sportovní ředitel Hanáků Ladislav Minář.

Jemu i Látalovi ke spokojenosti chybí o tři body navíc. „Zbytečně jsme je ztratili v některých zápasech, v nichž jsme vedli a skončili remízou. Výchozí pozici však máme dobrou. Na druhé straně si uvědomujeme, že po dvou nevydařených zápasech můžeme být zcela někde jinde, třeba devátí" varuje před přehnaným optimisme Minář.

Opatrný je i trenér Sigmy. „Začátek jara bude těžší, a to i s ohledem na to, že nás v přípravě postihly komplikace v podobě hned několika nakažených hráčů. A začínáme na Slavii a ve čtvrtém kole hostíme Spartu. Nějak se s tím však popereme. Dokud bude šance, budeme se rvát. Navíc do Evropy se můžeme probojovat i z domácího poháru," zdůraznil Látal.