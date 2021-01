Kozel chce Potočného probudit. Cítím se tam dobře, doufám, že ožiju, věří útočník Baníku

Už rok působí Roman Potočný v Baníku, zatím to ale není takové, jak si to plánoval, když loni v lednu měnil liberecký za ostravský dres. Ofenzivní záložník či útočník nastoupil pod trenérem Lubošem Kozlem ke třiadvaceti ligovým zápasům, v kterých vstřelil tři góly a na další tři přihrál.

„Nevím proč se mi zatím v Baníku tolik nedaří. Ale asi je v tom trochu i psychika," svěřoval se po poslední předligové přípravě na jarní část sezony proti Líšni (2:0) 29letý rodák z Roudnice nad Labem. „Tím, že mi to tolik nejde, tak to mám v hlavě. Musím se srovnat. Snažím se makat pořád naplno, dělám pro to, aby se to zlepšilo, co se dá. Snad to bude lepší teď na jaře," přemítal Potočný.

Najít pro autora třiatřiceti ligových gólů ideální post v sestavě se snaží i trenér Kozel. V přípravě jej z kraje hřiště posunul na hrot. I proto, že útočník Ondřej Šašinka je aktuálně zraněný. „Je to varianta, protože tam hrával v Liberci a góly z téhle pozice dával," naznačil Kozel. „Uvidíme. Aspoň víme, že máme nějaké další možnosti. Dneska na něj byly tři fauly kolem šestnáctky. Varianta to určitě je," říkal po utkání proti druholigové Líšni trenér Baníku.

Trenér Baníku Luboš Kozel během zimní připravy.

fcb.cz

Potočný přesun do útoku vítá. „Vnímám to jako posun. Hrával jsem tam a není to pro mě žádný problém. Poslední dobou se mi moc nedaří a trenér hledá, jak mi pomoct. Poctivě trénuji a snad to přijde a bude to lepší, protože nejsem spokojený sám se sebou," přiznal Potočný.

V útoku se cítí dobře, přestože v přípravě gól nedal. „Snad to bude čím dál tím lepší. Určitě mám co zlepšovat. Doufám, že tam ožiju. Cítím od trenéra důvěru a jen tak se nevzdám. Doufám, že příležitost znovu v lize dostanu a chytím ji správně," přemítal Potočný, který kromě Baníku a Liberce hrál fotbalovou ligu i v dresu Bohemians a Teplic. Baník odstartuje jarní část fotbalové ligy v neděli domácím zápasem proti Spartě Praha (18:30 hodin).