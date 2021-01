Pandemie, půlmiliardová ztráta... Nejsme v žádné finančně tíživé situaci, ujišťuje generální ředitel Sparty

Fotbal se hraje bez fanoušků, musí se šetřit. Nabízí se otázka, v jaké finanční kondici je Sparta vzhledem ke covidové době?

„Nejsme v žádné složité finančně tíživé situaci, která by měla dopad na hospodaření klubu, na případné odchody či příchody hráčů," předeslal František Čupr během online tiskové konference před jarní části ligy.

„Snažíme se být aktivní na transferovém poli. Je to bez zásadních finančních dopadů. Jako klub se zároveň snažíme dodržet všechny závazky vůči hráčům, zaměstnancům i obchodním partnerům," zdůrazňuje generální ředitel.

Druhá nejvyšší ztráta za Křetínského

Letenská pokladna nicméně prochází těžkou zkouškou. Deník E15 loni v listopadu přinesl zprávu, že Sparta v minulé sezoně hospodařila se ztrátou 471,6 milionu korun. Jedná se o druhý nejhorší výsledek klubu za posledních šestnáct let. Tedy od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004.

„Ztráta jako taková ještě nebyla potvrzena, respektive účetní výsledky nebyly potvrzeny valnou hromadou. Nemůžou být ani oficiálně komunikovány a zveřejněny. Výše je v úrovni spekulace. Na druhou stranu jsme skutečně dosáhli poměrně výrazné ztráty," připouští Čupr.

Pokud nedostaneme nabídku, která by nám vyrazila dech, nikoho nepustíme, říká Tomáš Rosický

Znovu však opakuje, že ztráta nemá dopad na hospodaření klubu ani finanční fair play.

„Plníme striktně daná opatření, která z hlediska toho jsou. V předchozí sezoně to tak nebylo. Bylo namítáno, že jsme dosáhli pozitivnějších hospodářských výsledků díky tomu, že jsme prodali pozemek. Ano, je to tak. Peníze jsou ale efektivně využity ve prospěch klubu," říká Čupr.

Příští výsledek bude příznivější

„Pokud se nestane nic neočekávaného, tak i přes pandemii koronaviru bude v letošním roce hospodářský výsledek příznivější než v minulé sezoně," avizuje generální ředitel.

Sparta si pomohla triumfem v MOL Cupu. Díky příhodně konstelaci jí zajistil přímý postup do základní skupiny Evropské ligy. Vrátila se do ní po čtyřech hubených letech a vydělala si přibližně 176 milionů korun.

Sparťan Lukáš Juliš dává gól na 2:1 v utkání Evropské ligy s Celtikem Glasgow.

„Byl velice pozitivní posun, že se nám podařilo vrátit do Evropy. Věřím, že jsme se vrátili na hodně dlouhou dobu a že z ní jen tak v dalších sezonách nevypadneme. Pro finanční hospodaření klubu je to důležité, protože peníze z Evropy nám v posledních letech chyběly. Ne, že by to ohrožovalo klub, ale samozřejmě je příjemnější dosahovat vyrovnanějších výsledků hospodaření," přeje si Čupr.

Investice do tréninkového centra

Sparta teď investuje do rekonstrukce tréninkového centra na Strahově.

„Pozemek, který jsme prodávali, nebyl pro klub z hlediska tréninkového procesu klíčový. Dlouhodobě jsme chtěli mít tréninkový proces na Strahově tak, abychom měli všechny důležité týmy pohromadě, což se týká i A-týmu," avizuje ředitel, že rekonstrukce byla plánována dlouhodobě.

„Až bude ukončena, což je podle předpokládaného harmonogramu koncem června letošního roku, budeme mít top tréninkové zázemí nejen pro áčko, ale i pro další týmy, které na Strahově působí. Finanční ztráta se nás tedy tak zásadně nedotýká," dodává Čupr.