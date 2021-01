Teplice bojují s Jabloncem o první body i v právní při o Jeřábka. Už se to vleče skoro rok, rád bych to měl za sebou, říká bek

Ve střetu jsou kvůli obránci Michalu Jeřábkovi. 27letý bek nechtěl před rokem v Teplicích prodloužit smlouvu. Klub ho přeřadil do béčka, oficiálně však z výkonnostních důvodů. Jeřábek tak v únoru kontrakt vypověděl a následně zamířil jako volný hráč do Jablonce. Podle zatím posledního listopadového verdiktu Sboru rozhodců FAČR však neoprávněně a zaplatit by se současným zaměstnavatelem měl Teplicím dva miliony korun.

„Proti verdiktu jsem se odvolal a teď čekám, co bude dál. Myslím, že to není konečný verdikt. Kauza se vleče už skoro rok, takže bych to měl rád za sebou. Ale na rozhodnutí si musím ještě počkat a vydržet to," okomentoval aktuální stav Michal Jeřábek.

„Jsme rádi, že nám Sbor rozhodců dal v první instanci za pravdu a věříme, že toto rozhodnutí bude potvrzeno i při odvolání," pověděl tiskový mluvčí Teplic Martin Kovařík.

Jeřábkova kauza se podobá sporu Sparty se záložníkem Martinem Haškem, který má Letenským podle Sboru rozhodců zaplatit přes 21 milionů korun. Dlouho kvůli tomu nemohl najít v Česku angažmá. Nakonec se upsal v Německu ve druholigovém Würzburgu. „Neznám detaily, takže si netroufám říct, nakolik je stejný jako můj," poznamenal Jeřábek.

Comeback na Stínadla je však pro něj stále speciální. V posledním vzájemném duelu v červnu minulého roku tam dokonce přispěl svým posledním gólem k výhře Jablonce 2:1. „Jsem rád, že jsem se trefil, ale jako nějaké zadostiučinění jsem to nebral. Zápas s Teplicemi je pro mě pořád specifický, ovšem ne kvůli tomu, že s nimi mám spor, ale protože jsem tam strávil čtyři roky, tedy podstatnou část své kariéry," vysvětlil Jeřábek, který se však za poslední rok do základní sestavy zelenobílých nepropracoval. „Moje minutáž nebyla velká a byl bych rád, kdyby se zlepšila. Každý hráč je šťastnější, když je na hřišti. Ale klubu se dařilo, jsme na druhém místě, takže trenér neměl důvod do stoperské dvojice sahat. Musím to přijmout a dál na sobě pracovat," uzavřel Jeřábek.