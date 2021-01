Klokanům utekl, teď je Mosquera vyzve. Bude to pro mě speciální zápas, říká Kolumbijec

V Ďolíčku ho měli za oblíbence. Jenže před půl rokem Jhon Mosquera z Bohemians 1905 pláchl do Liberce a během několika hodin byl za zrádce. Dozvukem byly i ostré výroky o střílení. Dnes si rychlý záložník může proti Klokanům poprvé zahrát. „Bude to pro mě speciální zápas,“ přiznává Kolumbijec.

Pokud by se v dnešním duelu mezi Libercem a Bohemians 1905 jiskřilo stejně jako uprostřed léta po odchodu Jhona Mosquery z Ďolíčku na sever Čech, čekat by se dala pořádná řežba. Jen málokdy v prostředí české ligy veřejně zazní tak drsná slova. „Kdyby takový podraz udělali v Kolumbii, asi by se po nich střílelo," prohlásil tehdy na adresu Jihoameričana a jeho agenta sportovní ředitel Klokanů Miroslav Držmíšek. „Jsou to šílená slova," reagoval pak Mosquera.

Co vyvolalo tak ostrou reakci? Když se vloni v únoru do Vršovic po třech a půl letech vrátil, s Klokany podepsal smlouvu do konce sezony. Podle šéfů Bohemians pak kývl na prodloužení, ale ústní dohodu nedodržel. „Velice mě zklamal," přiznal v létě ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Padá a padá... 🌨 pic.twitter.com/seK5MBaS7p — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) January 16, 2021

Před přípravným zápasem, na který byl šikovný středopolař nominován, jen poslal esemesku majiteli nacházejícím se toho času mimo republiku, ve které se s Bohemians rozloučil. Hořký odchod v Ďolíčku oblíbeného hráče. Však za Klokany odehrál v lize 71 utkání. Za žádný jiný klub ve své kariéře neodmakal víc.

Bude to speciální zápas a já ho chci vyhrát, říká Mosquera

„Samozřejmě pro mě bude sobotní zápas speciální, Bohemians byly prvním týmem, který mi umožnil zahrát si v první lize a já jim za to budu navždy vděčný. Je dobré, že budu moci pozdravit některé své kamarády, ale stejně jako jindy chci vyhrát," vypráví dnes 30letý Kolumbijec a vysvětluje své jednání v létě.

„Čekal jsem, že se dohodneme na nové smlouvě, ale k tomu nikdy nedošlo. Trénoval jsem s nimi několik dnů i jako volný hráč, ale nemohl jsem čekat do konce sezony, než se dohodneme. Proto jsem se svou rodinou učinil rozhodnutí a myslím, že musí být respektováno. Jsem profesionál a tohle je fotbal," hájil se.

Jeho přestup do Liberce bych už nerozmazával, říká Hoftych

„Byla možnost, aby Jhon přišel. Vím, že jeho agent dal informaci více týmům, ale on se rozhodl pro nás. Ani nešlo o finance jako spíše o to, že ho u nás lákala vidina evropských pohárů. Chtěl o něco hrát a posunout se víš," říká kouč Liberce Pavel Hoftych. „Nehrotil bych to už," dodává.

Od té doby sice již uběhlo přes pět měsíců, a navíc se stále hraje bez fanoušků na stadionu, Mosqueru ani Bohemians však obyčejný duel nečeká. Však se od hořkého rozchodu střetnou poprvé. „Samozřejmě je mi líto, že Mosquera nastoupí proti Bohemce v jiném dresu, ale také je mi líto, že se na to hodně fanoušků kouká pohledem nějaké zrady. A to mi vadí možná ještě víc. Možná to není úplně nejmorálnější, ale přijde mi to jako přirozený fotbalový život. Mám ho pořád rád, i když teď o něco méně," připouští věrný fanoušek Klokanů Pavel Hrdina.

Přiznává ovšem, že někteří by mu odchod mohli „dát sežrat", pokud by na stadion mohli. „Ten pohled na to však není jednotný. Někteří vidí chybu jednoznačně na straně vedení, někteří zase jednoznačně na straně hráče a ti by na něj možná pískali. Asi by také záleželo na průběhu utkání," myslí si Hrdina. A co na to rodák z Cali? „Netuším, jak by fanoušci reagovali, ale popravdě mě to ani nějak neznepokojuje. Klub i fandové vědí, že když jsem hrál za Bohemians, pokaždé jsem ze sebe vydal maximum," říká Mosquera.

Pro Liberec byl každopádně vítanou posilou. V 19 utkáních v modrobílém dresu zatím vstřelil 4 góly a na 2 nahrál. V Evropské lize trenéři libereckých soupeřů právě před hráčem s číslem osm často varovali. „Velmi kvalitní posila, stal se pro nás důležitým hráčem. Hodně přispěl k tomu, že jsme došli v Evropě tak daleko. Připomenout můžu jeho dva rohové kopy na FCSB, po kterých jsme zápas rozhodli," uzavírá kouč Liberce Hoftych. Vytáhne se dnes Mosquera i proti svému srdečnímu klubu z Ďolíčku?