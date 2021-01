Opavské útočné trápení pokračuje. Proti Zlínu nepomohl ani zcela nový útok

Míč do branky nedokázali dostat ale ani hosté, s remízou byli ale spokojenější. „Domácí hodně posílili a většinu nových hráčů poslali do hry hned od první minuty, což není obvyklé. Ale dokázali jsme to odhadnout, a proto bylo naše rozestavené takové, abychom eliminovali dva silné útočníky. Nedali gól, ale nepovedlo se to ani nám. Bod z výborně připraveného hřiště proti nebezpečné Opavě s pokorou bereme," komentoval trenér Zlína Bohumil Páník.

Zlínská obrana opavské útočníky uhlídala. Jedinou střelu, která prošla, skončila na břevnu po ráně záložníka Patrika Hellebranda. Břevno trefil ve druhém poločase hostující Martin Cedidla. „Šancí je skórování jsme měli určitě více, ale bod bereme," řekl zlínský obránce Lukáš Vraštil, který svedl hodně soubojů s navrátilcem do opavského dresu Smolou. „Je to chytrý hráč, souboje jsou s ním vždy těžké. Nějaké jsem vyhrál, nějaké on, je to kulaté. Gól nám nedal, to byl hlavní můj úkol, takže jsem spokojený," řekl Vraštil.

Čisté konto udržela také opavská obrana. Také její složení se od posledního podzimního duelu velmi proměnilo. Nemocného Didibu nahradil Jiří Kulhánek, jenž v Opavě hostuje ze Sparty, po jeho boku se objevil host z Viktorie Žižkov David Březina. „Určitě není zvykem, že by nastoupilo tolik nových hráčů hned takhle rychle, ale z toho pohledu jsme herně určitě nezklamali. Bohužel chyběl gól. Je pozitivní, že jsme branku nedostali, ale bod je ztráta, protože jsme poslední a potřebujeme vyhrávat," vykládal 24letý Kulhánek.

Na útočníky ale nízkou produktivitu neházel. „Smola i Čvančara jsou vysocí, umí si ve vápně balon najít, jen jim ho tam musíme poslat, což se nedařilo. Moc jsme si šance nevytvářeli, největší byla břevno Hellebranda, nebo ve druhé půli rána Nešického z malého vápna, která ale bohužel skončila na protihráči," litoval stoper.

Právě do středu obrany s ním trenér Radoslav Kováč počítá. Přestože Kulhánek je především defenzivní záložník. „Celý život jsem hrál v záloze, ale tam hraje Tiehi. Šel jsem sem s tím, že budu hrát především stopera," poukázal Kulhánek.

Ve středu se ale na hřiště nedostane. Opava v dohrávce 13. kola hostí Spartu, proti které urostlý fotbalista kvůli dohodě klubů hrát nesmí. Do středu opavské defenzivy se tak vrátí Didiba. „Štve mě to. Rád bych si proti Spartě zahrál. Ale tak to je a nic s tím nenadělám. Mám tam smlouvu, takže hrát nebudu," povzdychl si Kulhánek.