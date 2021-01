Liberec - Bohemians 1905 1:1 Mosquerův gól k výhře nad Bohemians nestačil

Liberec remizoval v sobotním utkání 15. kola první ligy s Bohemians 1905 1:1 a promarnil možnost posunout se v neúplné tabulce výš. Domácím patřil první poločas, ve kterém se díky brance Mosquery dostali brzy do vedení. Po pauze však byli Pražané lepším týmem. Gól za ně vstřelil střídající Pulkrab.

Liberečtí vstoupili do zápasu lépe. Většina akcí Slovanu šla přes Mosquerovu levou stranu. Kolumbijský záložník zahrával i většinu standardních situací. Už v 5. minutě našel krásným obloučkem rozběhnutého Peška, který střelou z voleje jen těsně minul.

Ale ve 13. minutě Mosquera se štěstím skóroval. Karafiát poslal do vápna dlouhý vysoký balon. Míč gólman Le Giang špatně odhadl a situaci mu navíc zkomplikoval důrazný Rondič. Míč vyboxoval jen do rohu šestnáctky, odkud ho do odkryté branky pohotově poslal 30letý Kolumbijec. Ke smůle Klokanů navíc přitom nasadil jesle kapitánu Dostálovi.

Fotbalista Jhon Mosquera z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Jelikož Mosquera skóroval proti svému bývalému klub, nejprve poslal svůj zásah do nebe v minulém roce zesnulému tátovi, aby pak párkrát poskočil jako klokan a bývalým parťákům poslal omluvné gesto.

Ti měli v první půli největší šanci ve 24. minutě, kdy se ke sražené střele Hronka ve vápně dostal Necid a jeho střelu k tyči Nguyen vyškrábl.

Po pauze se Klokani výrazně zlepšili a dvacet minut před koncem dokázali zaslouženě vyrovnat. A hlavní roli hrál Puškáč, který po hodině hry na hřišti nahradil Necida. V 69. minutě nejprve po centru z pravé strany hlavičkoval z deseti metrů zcela volný, Nguyen vytáhl fantastický zákrok. Po rohovém kopu měl Puškáč opět obrovskou šanci, Nguyen opět dobře zasáhl. Odražený míč však do branky nekompromisně poslal Pulkrab. Klokany vyrovnání nažhavilo a modrobílé v následujících minutách zatlačili. V 74. minutě střílel z dvaceti metrů Levin, Nguyen míč vyškrábl nad břevno.

Ojediněle v této fázi zápasu zahrozili i Severočeši, ale střelu Purzitidise v 71. minutě po akci Peška Le Giang vyrazil. Další náznaky šancí řešili Severočeši zbrkle. Bohemians nakonec pod Ještědem uhráli svůj pátý bod v historii samostatné české ligy za pátou remízu.